De “paramilitares” y “corruptos” a aliados: Los Gnecco, a los que tanto criticó Petro, le ayudan ahora a impulsar sus reformas en el Congreso

Ya en el poder, Petro guardó un extraño silencio, no volvió a pronunciar el nombre de la familia y cada vez parece que sus palabras cargadas de tigre contra el grupo político quedaron atrás.

El 25 de abril de 2024, en un evento público de Gustavo Petro en Cesar, asistieron Cielo Gnecco y el senador José Alfredo Gnecco. Meses atrás, el Pacto Histórico cuestionaba a la ex primera dama porque burló una orden de captura en su contra. | Foto: suministradas a semana api

La gobernadora –quien no acompañó a Petro en la contienda presidencial porque respaldó a Rodolfo Hernández– se ha convertido en una de las mandatarias más cercanas al petrismo.

“No tenemos siempre la posibilidad de recibir un regalo de cumpleaños. Presidente, Dios me lo bendiga por estar a mi lado en este momento y traernos al Cesar buenas nuevas”, pronunció la gobernadora.

“Queremos decirle que lo respaldamos y lo acompañamos (...) Queremos, necesitamos que le vaya bien, presidente, para eso no hay día de nuestras vidas en que no queramos acompañarlo en la causa justa de hacer un gran gobierno”, agregó. Elvia Milena Sanjuán se encontró con Petro por primera vez en una cumbre de mandatarios regionales en la Casa de Nariño en febrero de 2024.

Volviendo al día de la inauguración, cuando participaron los 25 alcaldes del Cesar, sorpresivamente asistió Cielo Gnecco, la baronesa política y ex primera dama del Cesar, investigada por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado porque, presuntamente, habría participado en el secuestro y asesinato de dos contratistas que se habrían negado a pagarle una coima de 2.500 millones de pesos de un contrato de obra pública.

Cielo y José Alfredo se levantaron de sus sillas y se dirigieron a saludar a Petro cuando ingresó con una hora de retraso al evento. Ambos, visiblemente emocionados, le extendieron las manos y lo saludaron amablemente. El presidente no fue inferior al encuentro.

En primera fila también estuvo el congresista Jorge Rodrigo Tovar, el hijo del exparamilitar Jorge 40, quien le dijo a SEMANA que el evento fue eminentemente protocolario, no hubo reuniones con Petro y solo se saludaron con un estrechón de manos al inicio del acto público. A él, por ejemplo, lo invitaron desde el despacho del ministro de Salud.

¿Limaron asperezas?

Desde febrero de 2024, es decir, dos meses antes del evento público en el Cesar, Gnecco Zuleta no esconde su simpatía con el Gobierno. Con el silencio y la prudencia que lo caracterizan, el político de Valledupar se ha ido acomodando en el grupo de senadores del Partido de la U que hoy está entregado a los brazos de Petro.

La rebelión nació cuando los senadores no se sintieron representados con Sandra Urrutia, entonces ministra de las TIC, y se quejaron con Petro. Ella era cercana a Toro.

El G7 lo integran los senadores Juan Carlos Garcés, John Moisés Besaile, José David Name, Julio Elías Chagüi, Berner Zambrano, José Alfredo Gnecco y Antonio Correa. El último ha sido el cerebro, el puente entre el Partido de la Unidad Nacional y el palacio presidencial. Los otros tres senadores, Norma Hurtado, Alfredo Deluque y Juan Felipe Lemos, no han querido saltar en garrocha y se mantienen en la orilla contraria al petrismo.

Gnecco, quien poco habla en público, fue prudente en su conversación, pero en la charla los senadores se quejaron nuevamente por el papel de Mauricio Lizcano en el Ministerio de las TIC, concluyeron que no se sienten representados por el exdirector del Dapre, oficializaron que desconocen la codirección del partido de Alexánder López y Clara Luz Roldán, y se comprometieron a respaldar la reforma pensional.

Y así ocurrió. SEMANA conoció un consolidado del Senado donde Gnecco Zuleta votó positivo en más de siete bloques de artículos de la reforma pensional. En cambio, votó en contra la ponencia de archivo del proyecto, la ponencia negativa que lideraba la oposición a Petro y la ponencia alternativa; la ponencia mayoritaria no la votó.

Respaldo público

El aliado

Gnecco Zuleta no actúa solo. Su fórmula a la Cámara de Representantes por el Cesar, José Eliécer Salazar, aterrizó en el Gobierno Petro desde hace varios meses, pese a que también lideró la campaña de Rodolfo Hernández en su departamento.

Salazar forma parte del clan Gnecco, no tiene problema en reconocerlo y fue uno de los congresistas que garantizaron el quorum de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. “En el Congreso a uno le pagan para ir a trabajar, no estoy de acuerdo con que la gente se vuele para romper el quorum. Eso no es serio. A esa gente deberían descontarle el sueldo”, le respondió a SEMANA.