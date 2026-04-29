Santa Fe la pasó mal en Argentina y quedó casi eliminado de la Libertadores: así va la tabla tras triunfo de Platense

Santa Fe no tuvo una buena presentación en Buenos Aires, Argentina, y perdió el partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Platense, que ahora escala en la tabla del grupo E y sueña con los octavos de final.

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Platense, conocido como ‘Calamar’, llegó a la Copa Libertadores 2026 tras sacudir el mapa del fútbol argentino como inesperado campeón del Apertura 2025, aprovechando la irregularidad de Boca Juniors y River Plate y el tropiezo general de otros grandes ilustres.

El Calamar alcanzó los 6 puntos en el Grupo E cuando sus rivales menos se lo esperaban luego de tres partidos disputados. Así escala en la tabla luego de una sólida victoria por 2-1 sobre Santa Fe en el estadio Vicente de López (provincia de Buenos Aires).

El defensor #13 de Santa Fe, Helibelton Palacios, y el defensor estadounidense #02, Juan Quintero, reaccionan después de perder el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Platense de Argentina y el Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Ciudad de Vicente López en Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 2026. (Foto de Alejandro PAGNI / AFP) Foto: AFP

Tomás Nasif, a los 57 minutos, y Mateo Mendía (63′) se encargaron de los goles del elenco marrón, en un partido que estuvo dominado por Platense, que se salvó de quedar con 10 jugadores en el primer tiempo tras una revisión del VAR que perdonó una tarjeta roja directa.

Por su parte, Santa Fe sufrió más de la cuenta y las variantes para tratar de quebrar el 0-0 duraron mucho tiempo sin resolverse y las críticas caen con toda la fuerza sobre el técnico Pablo Repetto. El atacante uruguayo Franco Fagúndez logró el descuento del ‘León’ a los 90+4′, sin tiempo para ir por la igualdad.

Platense escala y Santa Fe se hunde

De esta manera, son tres puntos más para el ‘Calamar’ que sueña con los octavos de final y queda parcialmente con seis puntos. Corinthians es líder a falta del juego ante Peñarol.

Santa Fe, por su parte, queda en el fondo de la tabla con apenas un punto tras el empate en el debut ante Peñarol en El Campín.

Con tres fechas disputadas, Santa Fe tiene muy complicada su situación y los octavos de final se ven lejanos. El club cardenal espera sacar los nueve puntos en la segunda ronda del grupo y así intentar lo que ya parece un milagro. Cabe recordar que los terceros pasarán a un playoff con los segundos de la Copa Sudamericana.

Grupo E de Copa Libertadores Foto: Google

Tras la visita a Platense, Santa Fe se vuelve a concentrar en la actividad en la Liga Betplay, donde es parcialmente séptimo y depende de sí mismo para clasificar a los playoffs. Una victoria ante Internacional de Bogotá le será suficiente para ratificar la clasificación.