Reacción de Leandro Paredes tras el gol de Neiser Villarreal que desató la furia de Boca en Brasil: se quejó del árbitro

Un gol del colombiano Neiser Villarreal, canterano de Millonarios, dio a Cruzeiro un triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en tenso compromiso de Copa Libertadores que se jugó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, que acabó en trifulca y que puso fin a una racha de 14 partidos invictos del Xeineze en todas las competiciones.

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Con la victoria en Brasil, Cruzeiro alcanzó a Boca Juniors en la cima del Grupo D de la máxima competencia de la Conmebol y empatan con seis puntos cada uno. La anotación de Villarreal en el minuto 83, tras un centro de Kaio Jorge, cae como un bálsamo en el club brasileño y abre la pelea por el acceso a octavos de final.

Universidad Católica de Chile que suma tres unidades y Barcelona de Ecuador que tiene cero, cierran este grupo, dejando una pelea marcada entre el argentino y el brasileño. Al final del compromiso, hubo agarrones en la cancha debido al gol de Neiser que llevó a Boca a la derrota y se desató toda su furia.

El mediocampista colombiano #22 del Cruzeiro, Neyser Villareal (R), celebra con su compañero de equipo, el mediocampista #10 Matheus Pereira. (Foto de Douglas Magno / AFP) Foto: AFP

“Muy contento por el gol y sobre todo, por la victoria”, celebró Villarreal, promesa colombiana de 21 años que llegó este año a Cruzeiro, más allá de algunas complicaciones que tuvo en Colombia en su retiro de Millonarios y que la condición de ‘promesa’ haya quedado a la discreción por sus alterados comportamientos.

Boca jugó con diez hombres desde el 45+1 por la expulsión del volante paraguayo Adam Bareiro por doble amonestación, lo que condicionó al Xeneize que apenas y aguantaba las embestidas de Cruzeiro hasta que se pudo marcar la diferencia. Leandro Paredes, capitán del club argentino, se pronunció tras el gol colombiano y la derrota.

Leandro Paredes habló tras la furia de Boca por la derrota

Como primera medida, Leandro confesó que el partido se les colocó muy complicado tras la expulsión, además de la estrategia de Cruzeiro de hacer más volumen de ataque, tal como sucedió en el gol de Villarreal, cuando cuatro jugadores tocaban el área rival.

“Se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión, estábamos muy bien, así y todo no sufrimos tanto, ahora ya está, a pensar en lo que viene”, dijo Paredes.

Boca kaptanı Leandro Paredes’in, rakibi Matheus Pereira’ya nazik müdahalesi. pic.twitter.com/PbytrGPG6u — Latin Tribün (@LatinTribun) April 29, 2026

Por otra parte, se refirió a la trifulca del final, lo redujo a que son cosas del juego, que se quedan ahí, y también se quejó del arbitraje.

🗣️ "CUANDO EL ÁRBITRO QUIERE SER MÁS PROTAGONISTA QUE NOSOTROS ES UN PROBLEMA"



🎙️ Paredes analizó la derrota ante #Cruzeiro y se refirió al rendimiento de Ostojich.



🎙️ @Eze_sosa pic.twitter.com/MukAQVgKHQ — TyC Sports (@TyCSports) April 29, 2026

“Lo del final son cosas del partido, quedan ahí, obviamente que no nos gusta, pero ya está, pasó, pensar en lo que viene”, agregó el capitán de Boca.

Cruzeiro jugará el próximo 6 de mayo contra la Universidad Católica de Chile en San Carlos de Apoquindo, mientras que Boca Juniors lo hará el 5 del mismo mes contra Barcelona de Ecuador en Guayaquil.