Neiser Villarreal le marcó un golazo a Boca Juniors para la victoria de Cruzeiro en la Copa Libertadores: sacó su casta

Neiser Villarreal se luce en la Copa Libertadores tras marcar el gol de la ventaja para Cruzeiro y así amargar a Boca Juniors en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos. Al volante colombiano, que tuvo algunos momentos complicados en Colombia cuando vistió la camiseta de Millonarios y en las juveniles de la Selección Colombia, pocos lo tenían en los planes como la figura del juego.

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Sobre el minuto 76 se dio la variante definitiva en Cruzeiro que cambió el juego. Para generar más volumen en el ataque, el técnico Artur Jorge le dio ingreso a Neiser Villarreal en reemplazo de Lucas Romero. La estrategia fue fundamental para quebrar el 0-0 e irse adelante en el marcador.

El partido era fundamental para Cruzeiro, que hacía de local en el Mineirao de Belo Horizonte y tenía la obligación de sumar tres puntos para igualar a Boca Juniors en la cima del grupo D. El gol de Neiser Villarreal alcanzó para el triunfo 1-0 y el gigante brasileño toma un segundo aire en la máxima competición de la Conmebol.

El partido fue parejo durante gran parte del tiempo, aunque Boca Juniors se hacía ver mal en pasajes que Cruzeiro avanzaba en busca del gol para marcar la diferencia. Las cosas se le colocaron muy complicadas al Xeneize cuando Adam Bareiro fue expulsado en la reposición de la primera parte.

El mediocampista colombiano #22 del Cruzeiro, Neyser Villareal (R), celebra con su compañero de equipo, el mediocampista #10 Matheus Pereira, después de anotar durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Cruzeiro de Brasil y el Boca Juniors de Argentina en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, el 28 de abril de 2026. (Foto de Douglas Magno / AFP) Foto: AFP

Con 10 hombres, el escenario para Boca se colocó muy complejo ante el afán del gigante de Minas por ganar el juego. Asimismo la defensa del grande de Argentina para al menos soportar el 0-0. El empate y mucho menos la victoria llegaron en Brasil y ahora hay escándalo en Argentina por una nueva derrota que fuerza el empate en la cima del grupo con seis puntos para cada uno.

Neiser Villarreal se luce en la Libertadores

Sobre el minuto 83 cayó el gol de Cruzeiro luego de que Kaio Jorge lograra una buena avanzada mientras se colocaban cuatro jugadores en la zona defensiva de Boca.

¡GOL DE CRUZEIRO! ⚽️ Villarreal empujó la pelota en la línea y abre el marcador en Brasil



37' ST | 🇧🇷 Cruzeiro 1 - 0 Boca 🇦🇷



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy 🏆 pic.twitter.com/GTlULPzmNE — telefe (@telefe) April 29, 2026

El volante brasileño leyó la jugada, fue al espacio y mandó el centro a ras de piso para que Neiser Villarreal solamente tuviera que empujar la pelota.

Tabla del grupo D Foto: Google

El gol fue como un bálsamo para Cruzeiro, pues el empate no era viable por la situación en la tabla. El club de Belo Horizonte ahora se concentra en la primera posición y así superar a Boca en la tabla y avanzar a los octavos de final.