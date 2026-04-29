Millonarios se pronunció sobre el futuro de Rodrigo Contreras: tajante respuesta al goleador

Millonarios no pierde la calma pese a las declaraciones de Rodrigo Contreras, quien aseguró sentirse muy alejado de su familia en esta travesía por el fútbol colombiano.

Contreras anunció que lo dará todo en estos cuatro partidos que restan para terminar el semestre y en el mes de junio evaluará su situación.

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Las palabras del goleador han caído como un balde de agua fría para la hinchada de Millonarios, que le cogió cariño en muy poco tiempo y desea verlo triunfar con la camiseta azul.

En 18 partidos disputados este semestre, Contreras ha marcado un total de ocho goles. Esa cuenta incluyó doblete contra Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana y seis tantos en la Liga BetPlay.

Rodrigo Contreras celebrando un gol frente a Junior de Barranquilla. Foto: Lina Gasca

Tiene contrato hasta diciembre

A raíz de todo el revuelo que se armó por las palabras del ‘Tucu’, la junta directiva de Millonarios amaneció con el celular repleto de preguntas sobre el contrato del delantero que llegó este semestre procedente de Antofagasta en calidad de cedido.

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, preguntó sobre la situación de Contreras y obtuvo la respuesta que estaban esperando en un gran sector de la hinchada.

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"En Millonarios me dicen que tiene contrato hasta diciembre, que cuentan con él y que sus palabras en zona mixta se deben a la importancia de los últimos resultados del equipo", informó.

El cuadro albiazul quiere mantener a la columna vertebral, más allá de que los resultados no los han acompañado este semestre. En algún momento pareció que el proyecto de Fabián Bustos empezaba a rodar con aquella victoria en el Atanasio Girardot, sin embargo, todo se fue apagando en el mes de abril.

Millonarios está al borde de la eliminación en la Liga BetPlay y el cupo a octavos de final de la Copa Sudamericana se le embolató luego de ceder puntos en condición de local contra un Sao Paulo plagado de suplentes.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras?

Esta nueva preocupación nació tras las declaraciones de Rodrigo Contreras, quien atendió a los medios en el Estadio El Campín y contó el drama que vivió tras el partido en el que salió inconsciente como resultado de un golpe en la cabeza ante Boston River.

“Fueron días muy duros para mí, la verdad que la pasé muy mal. Tenía mi familia lejos, acá estoy solo en Bogotá y cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea todo. Vamos a ver qué pasa de acá a junio y veré lo que quiero hacer. Tengo a mi hijo muy lejos, así que ahora pienso en ayudar a mi equipo estos cuatro partidos y veré que pasa de junio en adelante”, aseguró en DSports.

Contreras añadió que ha sido difícil vivir solo en Bogotá. “Quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Veremos que pasa, la verdad que se me hace difícil estar lejos de ellos”, sentenció.