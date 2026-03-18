Rodrigo Contreras rompió el silencio sobre comparación con leyenda de Millonarios: habló claro

A Rodrigo Contreras ya lo comparan con Juan Gilberto El Búfalo Funes, el histórico delantero argentino que tuvo paso por Millonarios en los años 80’s. Las actuaciones de Contreras, incluyendo dos partidazos ante Atlético Nacional, hacen que los hinchas lo coloquen en esa comparativa.

Rodrigo Contreras confesó cómo terminó en Millonarios y cuáles fueron los dos grandes en Colombia que no pudieron ficharlo

El pasado 17 de marzo, luego de que Millonarios goleara a Atlético Nacional por 3-0, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-l, la prensa le trasladó a Rodrigo Contreras la comparativa que tiene entre la hinchada con El Búfalo Funes. De hecho, también le mencionaron que tendría un similar, en el juego, con Federico Pocho Insúa.

#EmbajadoresMFC 🔝Ⓜ️



Juan Gilberto "el Búfalo" Funes. Delantero argentino apodado de esta manera por su contextura física. Se ganó el cariño de la hinchada por ser un gran goleador con potencia, convicción y gran capacidad para definir. Autor de nuestro gol 3000. 🐃☄️💥🇦🇷 pic.twitter.com/1mKmFvsjWI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 1, 2020

En la zona mixta del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el argentino Rodrigo Contreras lo dejó claro: se siente contento con las comparativas, pero trata de construir su propio camino e historia en Millonarios. Esto, luego de haber encajado uno de los tres tantos de la goleada embajadora.

“Es un honor que me comparen con ellos”

“Para mi es muy importante. Al Pocho Insúa lo conozco, fue ayudante de campo con Gabo en Aldosivi, es una gran persona. Que me comparen con ellos, con el Búfalo (Funes) para mi es un orgullo, un honor”, arrancó afirmando Rodrigo Contreras.

Y añadió: “Yo trato de día a día dejar todo por mi club, la comparación obviamente que a uno lo ponen contento porque son estrellas acá del club, pero bueno, trato de hacer mi camino, día a día, paso a paso, partido a partido y dejar todo por Millonarios. Creo que voy por buen camino y tengo que seguir por este lado”.

Rodrigo Contreras, hasta hoy la mejor contratación de la Liga en 2026.



📹 @JDBeetar pic.twitter.com/peIBnjVbVL — Diego Rueda (@diegonoticia) March 18, 2026

Rodrigo Contreras, el refuerzo estrella de Millonarios

La rivalidad histórica entre Atlético Nacional y Millonarios desencadena gran pasión en las hinchadas de ambos conjuntos, y parece que Rodrigo Contreras lo entendió muy bien. Llegó apenas hace unos meses, como refuerzo de este 2026, y ya le ha dado dos golpes fulminantes al verde de Antioquia.

Lo más llamativo de todo es que los dos golpes fueron en un corto lapso de tiempo: 13 días. El primero ocurrió el pasado 4 de marzo, cuando Millonarios eliminó en Medellín a Atlético Nacional por fase previa de Sudamericana. Fue un 3-1 lapidario, con golazo incluido de Rodrigo Contreras.

Ya el pasado jueves, 17 de marzo, Contreras anotó el primero de Millonarios en la goleada ante Atlético Nacional. El delirio de la hinchada no para y ponen a Contreras como uno de los pilares fundamentales para lo que será este 2026 albiazul.