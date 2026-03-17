🔴Millonarios vs. Nacional EN VIVO: Siga las últimas noticias del clásico por la fecha 12 de Liga BetPlay

Radamel Falcao no logró recuperarse para ser parte de la nómina de Millonarios que enfrente a Atlético Nacional.

Previa, hora y canal

Millonarios se va a reencontrar más rápido de lo esperado con Atlético Nacional. Esta vez estarán en juego tres puntos en Liga BetPlay, pero más allá de eso, el verde querrá tener una revancha por lo sucedido en Copa Sudamericana.

Esta vez quien oficie de local será el azul, en un Campín que seguro pondrá un ambiente hostil para los verdolagas. Dicho juego se dará desde las 8:30 p.m. de este martes 17 de marzo.