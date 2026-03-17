🔴Millonarios vs. Nacional EN VIVO: Siga las últimas noticias del clásico por la fecha 12 de Liga BetPlay
Más pronto de lo esperado se volverán a enfrentar dos de los más grandes de Colombia. Esta vez estarán en juego tres puntos vitales en busca de la clasificación.
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Ospina ‘out’
Varias bajas tendrá Atlético Nacional para su presentación en El Campín.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/9jZKU578yl— Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 16, 2026
Falcao ‘out’
Radamel Falcao no logró recuperarse para ser parte de la nómina de Millonarios que enfrente a Atlético Nacional.
¡Mañana nos vemos en El Campín! 📝💙— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 17, 2026
Esta es la lista oficial de convocados para disputar el encuentro frente a Nacional. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/AIm4XWiFSI
Previa, hora y canal
Millonarios se va a reencontrar más rápido de lo esperado con Atlético Nacional. Esta vez estarán en juego tres puntos en Liga BetPlay, pero más allá de eso, el verde querrá tener una revancha por lo sucedido en Copa Sudamericana.
Esta vez quien oficie de local será el azul, en un Campín que seguro pondrá un ambiente hostil para los verdolagas. Dicho juego se dará desde las 8:30 p.m. de este martes 17 de marzo.