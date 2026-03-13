Rodrigo Contreras confesó cómo terminó en Millonarios y cuáles fueron los dos grandes en Colombia que no pudieron ficharlo

El argentino Rodrigo Contreras, flamante contratación de Millonarios para esta temporada, entregó declaraciones y confesó que estuvo cerca de vestir los colores de otros dos equipos grandes en Colombia.

Rodrigo Contreras celebra con Mackalister Silva. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El goleador, que ha tenido destacadas actuaciones en sus últimos encuentros, entre ellos el doblete que dejó por fuer a Nacional de la Copa Sudamericana y que le permitió a los embajadores avanzar en el torneo internacional, señaló que antes de fichar con Millonarios hubo dos equipos grandes del fútbol colombiano que se interesaron por sus servicios.

De hecho, aunque llegó para la actual temporada al ‘ballet azul’, reveló que desde el año pasado ya le habían hecho ofrecimientos.

“Yo había tenido la posibilidad el año pasado de venir a América de Cali, que me quisieron”, señaló en entrevista con ESPN.

Más adelante, el tucumano agregó que uno de los grandes de Antioquia también estuvo interesado en agregarlo a su nómina, pero que las negociaciones no prosperaron y solo pudo llegar al país para este torneo.

Rodrigo Contreras celebrando uno de sus goles contra Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

“También estaba lo del DIM, que salió a hablar ahora el director deportivo de ello”, agregó Contreras.

El delantero se refiere a Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, quien finalmente fue el que se encargó de hacer la gestión necesaria para que Contreras se vistiera de azul.

“Mi llegada es exclusivamente, de Ariel. La verdad que es una gran persona. A mí me conocía de las inferiores de San Lorenzo, imagínate el conocimiento que tiene el fútbol, que sabe mucho, cuando él me llamó, la verdad que me mostró el proyecto al que él llegaba al club, que quería que yo viniera, que era que yo llegara de la mano de él y la verdad que cuando empezó el proyecto y todo lo que él me comentó, no lo dudé”, dijo el delantero, explicando cómo fue que llegó a Millonarios.

Más adelante, Contreras reveló detalles de cómo se dio su paso de la Universidad de Chile al equipo azul de la capital e indicó el detalle puntual por el que decidió avanzar con la contratación.

Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Foto: Oficial Millonarios

“Yo tenía la posibilidad de quedarme en la U de Chile. Después no se hizo opción de la renovación y cuando fue que se venció el plazo, hablé con Ariel y dije Ariel, vamos a darle para adelante, quiero ir para allá, la verdad me gusta, me sedujo la opción de venir acá, estoy muy contento de estar en el club”, aseguró Contreras.