El dato de Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios, que ilusiona a los hinchas embajadores. ¿Borrará a Falcao?

El delantero argentino que llegó a reforzar a Millonarios, Rodrigo Contreras, está en racha goleadora y sigue siendo decisivo para el cuadro azul.

Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Foto: Oficial Millonarios

El olfato goleador del nacido en Tucumán parece haber renacido y tiene a los hinchas azules celebrando fecha tras fecha.

El más reciente tanto lo marcó este lunes contra el Cúcuta Deportivo, en El Campín, encaminando una nueva victoria para el conjunto capitalino, que con este triunfo se acomoda en la tabla de posiciones.

El tanto llegó sobre el minuto 56 cuando, luego de un tiro de esquina, Rodrigo Ureña pescó un rebote en la cabeza del área, envió el balón sobre el punto penal para que el argentino controlara de pecho y rematara de volea, venciendo la portería del cuadro visitante.

Con este gol, el tucumano abrió el marcador para que, sobre el minuto 85, Beckham Castro sentenciara el juego con el tanto que le dio la tranquilidad a los embajadores y sellaron la victoria.

Contreras y el dato con el que supera a Falcao

Contreras llegó a Millonarios procedente de la Universidad de Chile, equipo con el que disputó la temporada 2025 con números que provocaban más dudas que certezas.

Rodrigo Contreras, figura y héroe de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Conmebol

El argentino arribó en condición de préstamo y fue anunciado el pasado 13 de enero con números que poco ilusionaban a los hinchas azules, pues con el equipo austral disputó 41 partidos y tan solo consiguió 10 goles y 2 asistencias, cifras que dejaban mucho que pensar sobre lo que sería su aporte goleador a un equipo necesitado de ‘letalidad’.

Su promedio en el equipo chileno fue de apenas 0,2 goles por partido, algo que sobre el papel no era la solución para Millonarios, teniendo en cuenta que días más tarde se confirmaría la llegada de Radamel Falcao, delantero que, pese a su rica historia, no tuvo un papel determinante en su primer paso por el cuadro azul.

Ahora, el presente de Contreras es diferente y parece haber encontrado su segundo aire.

Aunque tan solo ha disputado 9 partidos con Millonarios, ya acumula 6 goles, siendo clave para el avance de su equipo en Copa Sudamericana y encaminando la racha de victorias que lograron sacar a los azules del fondo de la tabla.

Por ahora, su promedio goleador es de 0,6 goles por partido, cifra que, aunque puede parecer baja, es el mejor registro en los últimos años.

Si se tiene en cuenta lo hecho en la Universidad de Chile, está a punto de igualar su marca, pues allí consiguió 10 goles en 41 partidos y, ahora, vistiendo la camiseta azul, ya acumula 6 tantos en solo 9 encuentros, algo que tiene ilusionados a los seguidores del conjunto capitalino.

Al hablar de promedio goleador, el tucumano tuvo uno similar cuando estuvo en el también chileno Everton, en 2024; allí disputó 29 partidos, consiguió 17 goles y entregó 5 asistencias, lo que le da una frecuencia goleadora de 0,58 tantos por encuentro.

Hasta el momento, Contreras ha respondido con goles y parece haberse asegurado un puesto en el 11 titular, incluso por encima de Falcao, histórico colombiano que, tras su nuevo debut con Millonarios, se volvió el pasado 14 de febrero cuando su equipo se enfrentó a Llaneros por la Liga BetPlay.

Falcao García sigue lesionado y estará varias jornadas por fuera de las canchas. Foto: Prensa Millonarios

A la hora de comparar al argentino con el tigre, por el momento los datos favorecen al extranjero, pues Falcao consiguió en 34 partidos, 12 anotaciones y cero asistencias, lo que le da un promedio de 0,3 tantos por encuentro.

Habrá que esperar para saber si Contreras sigue conectado con el arco contrario, si puede superar los 12 goles que marcó Falcao en su anterior paso por Millonarios y si sus tantos pueden llevar al club a levantar un nuevo trofeo.