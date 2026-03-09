La razón por la que el golpe que recibió Andrés Llinás no fue penalti, pero sí fue amarilla para el jugador del Cúcuta

Millonarios demuestra su inspiración en la Liga Betplay y ahora se mentaliza para pelear por el título en junio y la rotación con la Copa Sudamericana. Por la décima fecha del torneo colombiano, el equipo azul se dio cita en El Campín de Bogotá con el recién ascendido Cúcuta Deportivo, en un estadio con más de 30 mil hinchas. Rodrigo Contreras fue la gran figura del juego y Andrés Llinás fue titular.

El embajador llegó a este partido con aire de favorito y totalmente inspirado tras el partido con Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. Cabe recordar que el equipo azul fue a la ciudad de Medellín y marcó tres goles que le fueron suficientes para clasificar a la fase de grupos del torneo de la Conmebol, con doblete de Contreras. Otro gran protagonista de esta nueva cara es el central Andrés Llinás.

Llinás, bajo el esquema del técnico Fabián Bustos, le ha funcionado el tridente en la zona defensiva junto a Sergio Mosquera y Jorge Arias. ‘El Mono’ volvió en gran nivel tras la durísima lesión que le forzó una delicada cirugía y varios meses de baja. El entrenador argentino ha podido darle confianza y solventar su titularidad con buenos números.

Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena Foto: @MillosFCOficial

Durante el partido contra Cúcuta Deportivo, Llinás sufrió un fuerte golpe dentro del área que a simple vista era penalti. El árbitro sí detuvo la acción y se forzó la revisión del VAR para determinar si efectivamente daba el cobro desde los once pasos.

No fue penalti, pero sí amarilla

Al final, el árbitro central decretó que era amarilla para el jugador del Cúcuta Deportivo, Diego Calcaterra, por un fuerte codazo en la cara de Llinás. El VAR llamó a las pantallas, ya que era jugada con potencial roja, pero el juez mantuvo la amonestación.

La pregunta que muchos se hacen es por qué no fue penalti a favor de Millonarios. Hay que aclarar que la jugada venía de un tiro libre y, al momento del golpe, aún no había orden para reanudar el juego. Es decir, sí era falta grave, pero no estaba bajo una jugada.

🧐 Penal no es, la pelota no se encontraba en juego. ¿Roja? Para mí era demasiado. Si hay golpe, Calcaterra abre su mano y saca el brazo pero no creo que lleve la intensidad ni la zona de impacto para una roja directa. Concuerdo con Delgado y la amarilla.pic.twitter.com/RZJkbvGbUT — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) March 10, 2026

“Penal no es, la pelota no se encontraba en juego. ¿Roja? Para mí era demasiado. Si hay golpe, Calcaterra abre su mano y saca el brazo, pero no creo que lleve la intensidad ni la zona de impacto para una roja directa. Concuerdo con Delgado y la amarilla", dice el VAR Central.