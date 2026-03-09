La tabla de la Liga Betplay tras la contundente victoria de Millonarios ante Cúcuta Deportivo

Millonarios sigue activo en la Liga Betplay y ahora se mentaliza en pelear por el título del fútbol colombiano en junio. Por la décima fecha, el equipo azul se dio cita en El Campín de Bogotá con el recién ascendido, Cúcuta Deportivo, en un estadio con más de 30 mil hinchas y con Radamel Falcao García desde el palco.

El gigante azul llegó a este partido con mucho aire de favorito y totalmente inspirado tras el encuentro con Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. El equipo azul fue a la ciudad de Medellín y marcó tres goles que le fueron suficientes para clasificar a la fase de grupos del torneo de la Conmebol.

Este resultado es suficiente para levantar cabeza y darle un gran respaldo al proceso deportivo del técnico Fabián Bustos, más cuando Millonarios no llegaba como favorito a este partido contra Nacional. Las secuelas por ese triunfo internacional se le notaron en el juego contra el Cúcuta en El Campín.

Rodrigo Contreras celebra con Mackalister Silva. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Otra de las figuras del compromiso fue el delantero Rodrigo Contreras, quien marcó el primer gol contra el Cúcuta Deportivo y sigue en espectacular racha no solo de goles, sino de golazos. En Medellín, precisamente, el atacante argentino anotó desde la mitad de cancha, lo que básicamente impulsó la clasificación del club embajador.

La tabla tras el triunfo de Millonarios

Rodrigo Contreras marcó sobre el minuto 56 tras un buen centro de Mackalister Silva, donde pudo dominar con el pecho y rodeado de rivales dio media vuelta y colocó la volea para el 1-0 parcial. Beckham Castro anotó el segundo sobre el 85′ para el 2-0 definitivo en El Campín.

Tras este 2-0, Millonarios escala en la tabla de posiciones y se acerca al grupo de clasificados a los playoffs de la Liga Betplay. Ahora es noveno parcialmente con 14 puntos en 10 partidos jugados. Además del ascenso, está llamando la atención la forma de juego del equipo azul y la apertura táctica de Bustos con tres centrales, dos carrileros y dos delanteros.

Los frutos de la idea de juego se comienzan a ver y el embajador cada vez se ve mejor en su estructura, si se compara la forma de jugador de Hernán Torres, quien salió por malos resultados.

🤩⚽¡QUÉ SEÑOR GOLAZO DE RODRIGO CONTRERAS! El delantero de Millonarios la baja de pecho, media vuelta y anota una joya de gol para abrir el marcador ante Cúcuta Deportivo.



— Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2026

El próximo partido de Millonarios será el sábado 14 de marzo en la ciudad de Tunja contra el Boyacá Chicó, club que pelea en la zona de descenso. Habitualmente, el poder azul se hace ver en las gradas del estadio La Independencia.