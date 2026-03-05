Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

No fue uno, ni dos, fueron tres goles los que le propinó Millonarios a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Si bien todas las anotaciones fueron dolorosas para los verdes, sin duda alguna que la primera, obra de Rodrigo Contreras, fue la más espectacular de todas.

Rodrigo Contreras celebrando uno de sus goles contra Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

Después de luchar un balón dividido con William Tesillo, el atacante se quedó en pie y decidió seguir con la jugada que culminó con un tiro desde antes de mitad de cancha inatajable para David Ospina.

Fueron varios segundos de una parábola endemoniada que tomó el esférico con rumbo al arco. Hubo precisión en el tiro, la fuerza y la ubicación para que Ospina no pudiese llegar.

En las múltiples repeticiones de la transmisión se vio la complejidad del remate, que para muchos reclama ser tenido en cuenta para el próximo Premio Puskás.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

Así se vio desde la grada y con sonido ambiente

Para los aficionados, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se comparten imágenes inéditas que la televisión no muestra. De este golazo, también hubo una toma que nadie tenía desde la tribuna y con sonido ambiente.

Quien logró tomar la secuencia tiene el momento justo del inicio de la acción, así como el choque de cabezas entre Tesillo y Contreras, así como el remate en una panorámica perfecta donde se ve casi todo el Atanasio Girardot.

Allí la filmación se hace aún más llamativa con el sonido ambiente que tiene. A quienes estaban cerca del celular con el que fue tomado el video se les oía decir “no, no, no” para evitar que el balón entrase en el pórtico norte.

Después de eso, el contraste de sonidos también estuvo presente. Un silencio sepulcral se tomó las tribunas llenas de aficionados verdes, mientras los gritos de la delegación de Millonarios se tomaron la grama del Atanasio.

“Un animal”

Rodrigo Contreras llegó a Millonarios a principios de 2026 para hacer goles, una deuda pendiente que tenían algunos delanteros que recientemente pasaron por el azul, como Santiago Giordana.

Este argentino de 30 años, que había sido un trotamundos en Argentina, así como en Chile, venía con grandes expectativas y ya las ha ido cumpliendo. Su nombre hoy día en el embajador es de los más queridos tras lo hecho en Medellín.

"UN ANIMAL"



Fabián Bustos se rinde a Rodrigo Contreras tras su doblete en el Atanasio Girardot vs. Nacional



▶️ No te pierdas #ESPNEquipoFColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gimjjdN3E1 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 5, 2026

Al interior, el equipo también recibe cariño, confianza y aplausos. Quien le manifestó de manera pública que era un gran jugador fue su propio entrenador, Fabián Bustos.

“Un animal… Los delanteros que tengo me encantan. El partido que hizo, la entrega, lo que exige al rival”, afirmó el DT que en menos de un mes le ha cambiado la cara a Millonarios.

La millonada que asegura Millonarios por eliminar a Atlético Nacional y clasificar a grupos de la Copa Sudamericana

Sin dejar por fuera ninguna de sus opciones de ataque, también les reconoció, pero nuevamente, sobre el final, exaltó a Contreras.

“Leo es igual, me encanta. Rada no estaba al 100 %, por eso no lo arriesgamos. Beckham está bien. Rodrigo hizo un partidazo, a un nivel alto contra un rival top”, finalizó el entrenador que dio cátedra al verde en su propia casa.