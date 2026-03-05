Deportes

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana tuvo momentos de tensión entre los propios jugadores.

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
Andrés Llinás confrontó a Román en el minuto 63 del partido por Copa Sudamericana.
Andrés Llinás confrontó a Román en el minuto 63 del partido por Copa Sudamericana. Foto: Captura ESPN

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en su propio estadio. El conjunto verdolaga cayó en el enfrentamiento directo contra Millonarios y se despidió prematuramente de los torneos internacionales.

Rodrigo Contreras marcó doblete y Leonardo Castro puso el otro gol de los visitantes, mientras que Nicolás Rodríguez anotó el único tanto de Nacional.

Aunque todos los jugadores de Millonarios fueron aplaudidos por su afición, la mayoría de los elogios quedaron en manos de Contreras, Leo Castro y el defensor Andrés Llinás.

El zaguero bogotano no marcó gol en esta oportunidad, sin embargo, defendió el buen nombre de su club en un encontronazo con Andrés Felipe Román a los 62 minutos de partido.

Justo antes de defender un córner, Llinás explotó contra quien fuera su excompañero hace unos años atrás y se paró en la raya por un presunto comentario de Román relacionado con la grandeza de ambos equipos.

SEMANA conoció las palabras exactas que dijo Andrés Llinás en medio del alboroto: “¿Cuál equipo chico, ah? ¿Cuál equipo chico, mari...?“.

Las palabras de Román no alcanzaron a quedar en cámara, sin embargo, se entiende cuando le pregunta al árbitro “¿solo yo?" haciendo referencia a la tarjeta amarilla que estaba por sacarle.

Tensión de principio a fin

El encontronazo de Llinás y Román fue solo uno de los tantos que se dieron durante el partido. Alfredo Morelos también tuvo su duelo especial contra el chileno Rodrigo Ureña, mientras que David Ospina llegó a empujar a Contreras por su celebración en el tercer gol de Millonarios.

Wilton Sampaio, árbitro designado para el partido en Medellín, tuvo una actuación destacada en términos disciplinarios.

Señaló un penal claro por la falta de Simón García, sacó un total de siete tarjetas amarillas y controló el partido con mano dura ante jugadores muy experimentados.

La millonada que asegura Millonarios por eliminar a Atlético Nacional y clasificar a grupos de la Copa Sudamericana

El cuerpo arbitral no tuvo mayores retos y, de hecho, el VAR pasó inadvertido en el Estadio Atanasio Girardot. Hubo revisión en el primer gol de Millonarios y el penal sobre Contreras, sin embargo, mantuvieron la decisión tomada en el campo por el juez central.

Este era un reto de alta exigencia para la Conmebol y sus árbitros, pues se trataba de una de las rivalidades más fuertes del fútbol profesional colombiano. El cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana se definió sin polémicas, lo que deja a Wilton Sampaio en buena posición para volver a ser designado en próximos encuentros.

Wilton Sampaio tuvo buena calificación en el partido de Nacional - Millonarios.
Wilton Sampaio tuvo buena calificación en el partido de Nacional - Millonarios. Foto: David Jaramillo

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana?

Millonarios ya descansa tranquilo a la espera del sorteo de la Copa Sudamericana, programado para el próximo 19 de marzo en Paraguay. Ese día se definirán sus cuatro rivales en la fase de grupo que se disputará desde el mes de abril.

Atlético Nacional, por su parte, pasará la página y enfocará sus esfuerzos en lograr la clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-I.

El otro cupo de Colombia se definirá este jueves con el partido de América de Cali vs. Atlético Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero.

