La millonada que asegura Millonarios por eliminar a Atlético Nacional y clasificar a grupos de la Copa Sudamericana

Millonarios asegura un gran botín económico por clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

William Horacio Perilla Gamboa

4 de marzo de 2026, 10:34 p. m.
Millonarios puede dormir tranquilo después de ganarle a Nacional. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Era la noche definitiva. Estaban advertidos y uno de los dos iba a caer bastante herido. Atlético Nacional y Millonarios jugaron un partido clave de la temporada. Era la cita única; nadie se la quería perder. Todos los hinchas esperaban del espectáculo y del fuego en la cancha. Azules y verdes se enfrentaron por un cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana sin margen de error.

El juego se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y fue transmitido en vivo por ESPN. Millonarios iba en condición de visitante a uno de los estadios más complicados de Colombia y a verse las caras con uno de sus eternos rivales en la historia. Por su parte, Atlético Nacional esperaba hacer valer la localía que el sorteo de la Conmebol le dejó y avanzar a los grupos.

Verdes y azules colocaron lo mejor de sus nóminas en 90 minutos de infarto y al final fue triunfo para Millonarios. El técnico Diego Bustos dio un repaso táctico ante los golpes puntuales que le dio al rival. Administró el marcador y su nivel en defensa y en ataque es bastante solvente y lo coloca en buena posición para hacer una digna fase de grupos.

Rodrigo Contreras celebra un gol ante Nacional. Foto: Colprensa

Millonarios dominó ampliamente a Nacional con un marcador que refleja la superioridad del equipo azul. Tres goles para un 3-1 definitivo que dejan al embajador en la fase de grupos y al verdolaga en una crisis que incluso podría costarle el cargo al técnico Diego Arias.

La millonada para Millonarios tras eliminar a Nacional

Rodrigo Contreras se consolidó como la figura del partido con un gran doblete y se confirma como uno de los mejores fichajes de la temporada en Colombia. Además, que abrió el marcador con un golazo desde la mitad de cancha para silenciar el Atanasio Girardot de Medellín de manera contundente.

Según los estatutos de la Conmebol e información divulgada en redes sociales por el periodista Guillermo Arango, Millonarios ganará algo más de un millón de dólares por jugar los grupos del segundo torneo más importante de la Conmebol a nivel de clubes.

Más exactamente, Millonarios asegura un total de US$1.150.000 en premios y por jugar los tres partidos del grupo. El sorteo de la Sudamericana se realizará el próximo 19 de marzo en Paraguay, a partir de las 5:00 pm hora colombiana. El club bogotano estará ubicado en el bombo 2.

