Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Este miércoles, 4 de marzo, Atlético Nacional recibirá a Millonarios en un partido estelar por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Dicho compromiso está programado para las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también lo podrán ver en la aplicación de Disney+.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Nacional espera todas las tribunas llenas en el Atanasio Girardot, teniendo en cuenta la importancia del compromiso y que no habrá ingreso para hinchada visitante.

El principal objetivo de los verdolagas es clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron como campeones de la Copa BetPlay en la que vencieron a Independiente Medellín.

Jorman Campuzano celebra su gol en el clásico contra Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

¿Quién será el narrador de Nacional vs. Millonarios por ESPN?

A través de redes sociales, muchos hinchas están preguntando los detalles de la transmisión oficial. Este partido, a diferencia de lo que ocurre con la Liga BetPlay, será transmitido en ESPN para toda Sudamérica.

El canal deportivo ya eligió el equipo de periodistas que estará encargado de informar y relatar cada minuto de lo que suceda en el Estadio Atanasio Girardot:

Narrador : Luis Fernando Vásquez

: Luis Fernando Vásquez Comentarista : Julián Capera

: Julián Capera Planta baja (local) : José Luis Alarcón

: José Luis Alarcón Planta baja (visitante): Diana Rincón

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Luis Fernando Vásquez es una de las apuestas de ESPN para este año. El narrador se hizo conocido a través de su cuenta de TikTok y hace unos días anunció que estaría transmitiendo los partidos de los equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana.

Vásquez ya debutó en la serie de Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira y los comentarios fueron positivos entre los espectadores.

Esta será la primera vez que transmita un clásico de Nacional vs. Millonarios por televisión internacional, todo un reto para cualquiera que hubiera sido señalado para tomar el micrófono.

Su compañero será Julián Capera, quien tiene mucha más experiencia en los medios de comunicación y regularmente aparece como conductor en los programas principales de ESPN. En planta baja estarán José Luis Alarcón y Diana Rincón informando sobre los cambios, instrucciones y movimiento en ambos banquillos.

Serie a partido único

Atlético Nacional y Millonarios definen el futuro de su temporada en uno de los partidos más esperados del año. Perder significaría quedar afuera del torneo internacional, pues esta serie se juega a partido único en el Atanasio Girardot.

En caso de empate, se irán directamente a la tanda de penales, otro condimento que se robará la atención de miles de espectadores en Colombia y el resto del continente.

Verdes y azules tienen una rivalidad histórica por la cantidad de títulos que tienen en sus vitrinas, sumado a la reciente final que disputaron en la Liga BetPlay 2023-I y que quedó en manos de Millonarios en El Campín.