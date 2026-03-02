Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

El partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de marzo de 2026, 8:38 p. m.
ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.
ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios. Foto: Getty Images // Colprensa

Este miércoles, 4 de marzo, Atlético Nacional recibirá a Millonarios en un partido estelar por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Dicho compromiso está programado para las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también lo podrán ver en la aplicación de Disney+.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Nacional espera todas las tribunas llenas en el Atanasio Girardot, teniendo en cuenta la importancia del compromiso y que no habrá ingreso para hinchada visitante.

El principal objetivo de los verdolagas es clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron como campeones de la Copa BetPlay en la que vencieron a Independiente Medellín.

Deportes

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

Deportes

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Deportes

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Deportes

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Deportes

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Deportes

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Ciclismo

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

Deportes

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Tolima vs. Atlético Nacional: hay dos líderes

Jorman Campuzano celebra su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional.
Jorman Campuzano celebra su gol en el clásico contra Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

¿Quién será el narrador de Nacional vs. Millonarios por ESPN?

A través de redes sociales, muchos hinchas están preguntando los detalles de la transmisión oficial. Este partido, a diferencia de lo que ocurre con la Liga BetPlay, será transmitido en ESPN para toda Sudamérica.

El canal deportivo ya eligió el equipo de periodistas que estará encargado de informar y relatar cada minuto de lo que suceda en el Estadio Atanasio Girardot:

  • Narrador: Luis Fernando Vásquez
  • Comentarista: Julián Capera
  • Planta baja (local): José Luis Alarcón
  • Planta baja (visitante): Diana Rincón
Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Luis Fernando Vásquez es una de las apuestas de ESPN para este año. El narrador se hizo conocido a través de su cuenta de TikTok y hace unos días anunció que estaría transmitiendo los partidos de los equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana.

Vásquez ya debutó en la serie de Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira y los comentarios fueron positivos entre los espectadores.

Esta será la primera vez que transmita un clásico de Nacional vs. Millonarios por televisión internacional, todo un reto para cualquiera que hubiera sido señalado para tomar el micrófono.

Su compañero será Julián Capera, quien tiene mucha más experiencia en los medios de comunicación y regularmente aparece como conductor en los programas principales de ESPN. En planta baja estarán José Luis Alarcón y Diana Rincón informando sobre los cambios, instrucciones y movimiento en ambos banquillos.

Serie a partido único

Atlético Nacional y Millonarios definen el futuro de su temporada en uno de los partidos más esperados del año. Perder significaría quedar afuera del torneo internacional, pues esta serie se juega a partido único en el Atanasio Girardot.

En caso de empate, se irán directamente a la tanda de penales, otro condimento que se robará la atención de miles de espectadores en Colombia y el resto del continente.

Verdes y azules tienen una rivalidad histórica por la cantidad de títulos que tienen en sus vitrinas, sumado a la reciente final que disputaron en la Liga BetPlay 2023-I y que quedó en manos de Millonarios en El Campín.

Más de Deportes

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Franco Mastantuono of Real Madrid discusses with referee Alejandro Mu�iz Ruiz after being shown the red card during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

SHANGHAI, CHINA - JULY 20: Ian Carlo Poveda-Ocampo #83 of Manchester City drives the ball during the Premier League Asia Trophy final match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at Hongkou Football Stadium on July 20, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

ROSARIO, ARGENTINA - FEBRUARY 1: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up before a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Rosario Central and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on February 1, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Raphinha Dias plays during the match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid, corresponding to week 19 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 2, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI.

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra su victoria en el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya de Montmeló.

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

31 July 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, presentation of new signing Luis Díaz. Bayern new signing Luis Díaz takes part in a press conference. Photo: Harry Langer/dpa (Photo by Harry Langer/picture alliance via Getty Images)

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Noticias Destacadas