Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Ariel Michaloutsos, director deportivo, fue quien hizo mención al jugador que hará parte del equipo para los torneos del 2026.

Redacción Deportes
2 de marzo de 2026, 2:19 p. m.
Millonarios y su hinchada celebran el triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira.
Millonarios y su hinchada celebran el triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira. Foto: @MillosFCoficial

A dos días de un partido clave de Millonarios por Copa Sudamericana, una de las voces de mayor relevancia a la interna del equipo habló para dar noticias de la finalización de la conformación del plantel para el 2026-I.

Ariel Michaloutsos, quien tiene la función de director deportivo, fue el que hizo referencia al tema en una charla con el medio Win Sports.

Para quienes esperaban una incorporación más aparte de las que se hicieron, esta no llegará. Conforme a lo manifestado, estos no buscan traer por traer y, ante la imposibilidad de sumar uno deseado, prefieren promover a alguien de la cantera azul.

Su respuesta dejó claro que Millonarios tenía un perfil en mente, pero al no poder llegar a un acuerdo, tampoco traerá otro.

“Estuvimos analizando hace un tiempo las posibilidades en el mercado, pero bueno, no es sencillo, tiene que tener ciertas características: que sea colombiano y un puesto específico. Rellenar la nómina no es bueno”, manifestó el dirigente.

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Sin revelar su nombre, todo indica que tenían a alguien en el radar y, tras no darse, lo que harán es echar mano de los pupilos que tiene al servicio del DT, Fabián Bustos.

“Buscamos el regreso de un jugador, pero no se pudo dar en este momento. Entonces lo más posible es que ese cupo se pueda completar con alguien de las divisiones menores”, acabó por decir Michaloutsos.

Así las cosas, quienes llegaron al embajador para 2026 fueron Falcao García, Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña, Mateo García, Julián Angulo y Sebastián Valencia.

Con el pecho inflado ante Nacional

Millonarios ha ido incrementando su confianza tras ganarle por goleada 5-1 al Deportivo Pereira. Fabián Bustos ha encajado de buena manera como DT, dando confianza para dar el golpe internacional en Medellín.

Este mismo miércoles es la cita que tanto han esperado el azul y el verde desde que se realizó el sorteo. Se jugarán a partido único la posibilidad de seguir con vida en la Copa Sudamericana 2026.

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana
Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana Foto: Colprensa

Tras haber vivido un inicio de año algo complejo bajo el mandato de Hernán Torres, el cambio de dirección técnica le hizo bien al cuadro capitalino, que empezó a sumar de a tres ante Águilas Doradas, Llanero FC y Deportivo Pereira.

De los últimos cinco juegos de los azules, el único traspié que tuvieron se dio ante Internacional de Bogotá en un partido reñido que acabó con marcador de 3-2.

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Aunque los de Bustos no den todas las garantías, su rival en Sudamericana tampoco las da y se podría llegar a pensar en una sorpresa de los bogotanos en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Aún es una incógnita saber si Millonarios podrá contar con Radamel Falcao García. Una lesión lo tiene haciendo trabajos con “un manejo de cargas menores”, según informó en X el periodista de Caracol Radio, Cristian Pinzón.

Hora y canal para ver en vivo

Primera fase de Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: 7:30 p.m.

Canal: ESPN/Disney+ Premium.

