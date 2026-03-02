Deportes

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Eduard Tello entró mal en el juego ante Deportes Tolima. Antes de la primera media hora salió expulsado por falta fuerte contra un rival.

Redacción Deportes
2 de marzo de 2026, 1:01 p. m.
Nómina de Atlético Nacional que se enfrentó a Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Atlético Nacional salió derrotado del estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, luego del triunfo de los locales por 1-0 con anotación de Juan Pablo Torres al 52′.

Para el club verde pudo haber sido una derrota injusta, luego de que se le pitara en contra una pena máxima que sigue siendo muy dudosa a la hora de la revisión en los múltiples ángulos de la transmisión.

Aunque dicha acción haya tenido repercusión en el resultado, una expulsión también la tuvo. Desde el minuto 28 de la primera mitad, el conjunto de Medellín se quedó con una pieza menos tras la expulsión de Eduard Tello.

En una jugada puntual, el volante cruzó a un contrario con más fuerza de la que debía y vio la tarjeta roja.

Aunque el venezolano quisiera protestar, nada lo salvó, ni tampoco a su equipo de quedar con diez jugadores en medio del partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Un día después de lo acontecido, Tello salió a dar la cara a la afición y el público en general, aceptando su fallo y esperando que hacia el futuro no se vuelva a presentar una situación así.

“Quiero pedir disculpas públicamente a toda la gente por dejar al equipo con un jugador menos”, fue con lo que salió en su historia de Instagram el volante recién llegado a Medellín.

“Toca asumirlo con responsabilidad y con mucha humildad. Seguiré trabajando para que no vuelva a pasar“, dijo comprometido para no afectar nuevamente a Nacional.

¿Fue penal en contra de Nacional?

En repetidas ocasiones se ha señalado que Atlético Nacional suele resultar favorecido, pero la noche del domingo anterior fue el propio conjunto verdolaga el que terminó perjudicado tras su visita al Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

En ese escenario, al minuto 49, el creativo pijao Tatay Torres se fue al césped dentro del área después de un choque con César Haydar. De inmediato, el juez central señaló el punto blanco y decretó penalti a favor del equipo anfitrión.

Penal contra Atlético Nacional fue polémico en medio de la fecha 9 de la Liga BetPlay
Penal contra Atlético Nacional fue polémico en medio de la fecha 9 de la Liga BetPlay Foto: Captura redes Win Sports

Desde la zona técnica, la reacción de los jugadores y cuerpo técnico verdes fue airada. Argumentaban que, al momento del contacto, el futbolista del Deportes Tolima ya venía perdiendo estabilidad y que habría exagerado la acción para sacar ventaja.

José Borda, antiguo árbitro y hoy analista arbitral en distintos medios, publicó su opinión respaldando la decisión del colegiado.

“Este fue el penal que dio el árbitro Delgado de Haydar a Tatay Torres; el jugador verdolaga atraviesa la pierna imprudentemente, y el jugador Pijao, cuando pasa, se produce el contacto; claro, se ayuda; para mí es penal“, afirmó sobre la jugada en discusión.

Por su parte, desde la cuenta especializada El Var Central consideraron que la acción fue muy cerrada. Señalaron que, en directo y con escaso margen de tiempo para decidir, comparten la interpretación del árbitro respecto al contacto.

“Tatay tiene historial de buscar generar muchas faltas. Sin embargo, la pierna taaan estirada de Haydar lo puede terminar condenando por imprudencia. Cuando la intenta sacar, Torres está dando el siguiente paso y ahí se da el contacto. Muy de apreciación”, concluyeron.

