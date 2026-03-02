Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Tolima vs. Atlético Nacional: hay dos líderes

Dos clubes se tomaron el primer lugar con 18 puntos. Su clasificación va encaminada a falta de 10 fechas por jugarse en el certamen.

2 de marzo de 2026, 7:40 a. m.
Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I tras la derrota de Nacional ante Tolima en la fecha 9
Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I tras la derrota de Nacional ante Tolima en la fecha 9 Foto: @LigaBetPlayD y @InterBogOficial

Se sigue desarrollando la Liga BetPlay 2026-I, la cual ya va por su décima jornada. En el transcurso de la semana que inicia, el campeonato colombiano habrá llegado a su fase media, con dos líderes sorpresivos que perfilan su clasificación con 18 puntos, hasta ahora.

Entre los juegos más atractivos que se avecinan estarán los de Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe, así como el de Deportivo Cali ante Once Caldas.

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Para hacer un análisis de lo que viene, también habrá que ver cómo transcurre el campeonato y la tabla de posiciones es un escenario que muestra por completo el presente del FPC.

A esta altura de la Liga, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto son los que lideran el torneo. Su impecable campaña hasta el momento, los tiene como los mejores por encima hasta de Atlético Nacional, América de Cali, entre otros históricos.

Entre las casillas tres a la ocho hay un trancón de clubes que suman entre 14 y 16 puntos. Allí están Once Caldas, Junior, Tolima y Atlético Bucaramanga.

De los denominados históricos que vienen con mal trasegar en Liga están Millonarios, Independiente Santa Fe y Medellín, que están en los puestos 11, 14 y 16, respectivamente.

Para estos, el objetivo de la clasificación es una obligación que tendrán que cumplir en lo que resta del torneo. Aunque su calendario esté complicado, la necesidad de no quedarse por fuera es total para este tridente de instituciones.

Así está programa la fecha 10 de Liga BetPlay 2026-I

Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

Millonarios vs. Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Llaneros FC vs. Internacional de Bogotá

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

Fortaleza CEIF vs. Jaguares de Córdoba

Junior de Barranquilla vs. Alianza FC

A Millonarios le llegó su hora

Justo en medio de no tener el mejor el mejor desempeño en Liga, a Millonarios, Fabián Bustos y toda la institución, les llega la definición de su permanencia en la Copa Sudamericana donde se miden de tú a tú con Atlético Nacional.

Para el próximo miércoles 4 de marzo está programado que en el Atanasio Girardot jueguen dos de las instituciones más grandes de Colombia. Quien salga como vencedor en los 90 minutos seguirá con vida el torneo internacional, mientras el otro no tendrá revancha alguna.

Millonarios ganó, gustó y goleó ante Pereria: se sacude y escala en la tabla de posiciones.
Millonarios viene en alza y buena racha para el juego por Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tal vez, para los azules el escenario que se presenta sea el más complicado. Además de estar fuera de casa, no contarán con el apoyo de su hinchada de manera total, ni tampoco parcial, lo que los hará sentir por completo visitantes.

En cuanto a los citados de Millonarios para ir a Medellín, la gran duda pasa por la presencia de Falcao García, así como la de Rodrigo Contreras, quienes no se sabe si alcancen una recuperación total para el juego que se disputará desde las 7:30 p.m.

Por su compromiso internacional, los embajadores solo jugarán la fecha 10 hasta el lunes 9 de marzo, mientras que Nacional hará lo propio el sábado 7, al medirse con Águilas.

