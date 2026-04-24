Primer reporte médico de Kylian Mbappé en Real Madrid preocupa a Francia a menos de dos meses del Mundial 2026

Sustituido a diez minutos del final en el empate 1-1 del Real Madrid ante el Betis, que prácticamente sentencia LaLiga para el Barcelona, el atacante francés Kylian Mbappé es la noticia en España y Francia a menos de dos meses para que comience el Mundial 2026, donde se presentaría como una de las estrellas a seguir.

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El jugador francés, campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, enciende las alarmas tras abandonar la cancha sobre el minuto 80 del duelo liguero ante el Betis. Desde Madrid ya se tienen los primeros reportes médicos y el diagnóstico reactiva la preocupación en la Selección Francia y en el cuerpo técnico de Didier Deschamps.

Según reportan fuentes desde España, Mbappé tiene una “sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, confirmó el Real Madrid a AFP. Mismo reporte comentaron en la cadena de TV DSports, donde el reportero Nacho Peña indicó el mismo diagnóstico que le dijeron a la agencia internacional.

🚨 "KYLIAN MBAPPÉ SUFRIÓ UNA SOBRECARGA EN SU ISQUIOTIBIAL DE SU PIERNA IZQUIERDA"@NachitoTV explicó porque el delantero francés pidió el cambio en el empate de Real Madrid frente a Betis en #LaLigaEnDSPORTS.#FútbolTotal pic.twitter.com/Nkf15Cy2BO — DSPORTS (@DSports) April 24, 2026

El capitán de Francia tuvo que detener una carrera en el minuto 80 del partido y pidió el cambio a su entrenador. Esto, de por sí, ya encendía las alarmas, más aún cuando evidenció gestos de molestia. Mbappé fue sustituido por el joven Gonzalo García, cuando el Real Madrid ganaba 1-0.

Por si fuera poco, en el descuento llegó el golpe para el Real Madrid, luego de que Héctor Bellerín marcara el 1-1 definitivo para el Betis. El resultado complica al conjunto merengue en LaLiga, mientras que el Barcelona ve una oportunidad de ampliar su ventaja en esta jornada, con Mbappé además en duda por lesión.

Aire de tranquilidad en medio de la angustia

Pese al reporte de sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, en el Real Madrid y la Selección de Francia se respira algo de tranquilidad, pues se descarta de inmediato una lesión mucho más grave, aunque aún deben realizarse pruebas complementarias.

Imagen de Mbappé contra el Betis. Foto: Europa Press via Getty Images

“No sé, tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, había dicho Álvaro Arbeloa nada más terminar el partido.

En casos leves, esta molestia puede ser tratada en una semana, siempre y cuando se pueda avanzar con reposo y las aplicaciones de hielo en los primeros días. Si el caso escala a grado 1, puede extenderse de 2 a 3 semanas, más la readaptación deportiva.

Si la lesión aumenta a segundo grado, podría tener un máximo de seis semanas de baja. De inmediato, el Real Madrid trabaja en la recuperación de Mbappé, que ya remata una temporada sin títulos.