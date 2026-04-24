Lo último que dijo Marco Rubio sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026: fue certero

Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de fútbol de 2026, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de incluir a Italia, que no logró clasificarse.

Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al presidente estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio.

🇺🇸🇮🇷⚽️ | MUNDIAL 2026: Marco Rubio: "Nada de Estados Unidos les ha dicho [a Irán] que no pueden venir... Lo que no pueden traer es un montón de terroristas de la Guardia Revolucionaria Islámica a nuestro país y fingir que son periodistas y entrenadores atléticos." pic.twitter.com/dYkbKus62d — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 24, 2026

La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes.

Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores.

“El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo, algunas de las cuales tienen vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es posible que no podamos dejarlos entrar, pero no a los propios atletas”, dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

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Si los jugadores iraníes “deciden no venir por iniciativa propia, es porque han decidido no venir”, prosiguió. “Lo que no pueden hacer es traer a nuestro país a un montón de terroristas fingiendo que son periodistas y preparadores físicos”.

“No sé de dónde sale eso, son especulaciones de que Irán podría decidir no venir y que Italia ocuparía su lugar”, añadió el secretario de Estado.

Donald Trump le ha puesto difícil el camino a Irán para presentarse al Mundial 2026. Foto: AFP y Getty Images

A mediados de marzo, sin embargo, Trump había estimado que la selección iraní no estaría “a salvo” si venía a Estados Unidos.

Irán debe disputar sus tres partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (16 de junio) y Bélgica (21 de junio) y luego en Seattle contra Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

Fifa defiende el cupo de Irán

“Irán estará en el Mundial” y disputará, como estaba previsto, sus partidos de la primera ronda en Estados Unidos, afirmó a la AFP a finales de marzo.

“Irán debe venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar”, declaró además a mediados de abril durante una conferencia económica en Washington, con la esperanza de que Oriente Medio recuperara pronto una “situación pacífica”.

Fifa, en cabeza de Gianni Infantino, no le aceptó a Irán cambiar de Estados Unidos a México su sede de los partidos del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Al inicio del conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había planteado un “boicot” a la competencia, antes de solicitar a la Fifa que trasladara sus partidos a México. El organismo mundial descartó esa opción.

El reglamento de la Fifa confiere a la organización la facultad de decidir por sí sola las medidas a tomar si un equipo se retirara del torneo.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. El intento de excluir a Irán de la Copa del Mundo no hace más que revelar la quiebra moral de Estados Unidos, que teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes en la cancha”, escribió el jueves en X la embajada iraní en Roma.

*Con información de la AFP.