Enviado de Donald Trump cambiaría el curso del Mundial 2026: buscan que cupo de Irán lo tome Italia

Hay un revuelo de talla internacional este miércoles, 22 de abril, con información que llega desde la prensa británica. Según revelan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendría un alto enviado que solicitaría a Fifa sustituir el cupo de Irán por el de Italia en el Mundial 2026.

“Un alto enviado del presidente Donald Trump ha pedido a la Fifa que sustituya a Irán por Italia en el próximo Mundial, lo que da pie a una delicada diplomacia deportiva estadounidense que involucra a un aliado rechazado y a un enemigo declarado”, reveló Financial Times.

A top envoy to Donald Trump suggested the swap to Fifa president Gianni Infantino and the US president, as leader of the country co-hosting the tournament, arguing that Italy’s four World Cup titles in the tournament's history justify awarding it the slot. https://t.co/yWT7LQrbNG pic.twitter.com/Dcj8ohrOfs — Financial Times (@FT) April 22, 2026

Añaden que el enviado especial de Estados Unidos es Paolo Zampolli, mismo que le propuso el intercambio de Irán por Italia en la venidera cita orbital. Una de sus razones de peso son los cuatro títulos de la Azzurra a lo largo de la historia de los mundiales, mismos que, según el medio referenciado y basándose en sus fuentes, le darían el derecho a ocupar la plaza.

“Según fuentes cercanas, el plan buscaba recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el distanciamiento entre ambos a raíz de los ataques del presidente estadounidense contra el papa León XIV por la guerra con Irán”, añaden.

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“Confirmo que le he sugerido a Trump e Infantino que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, le dijo Paolo Zampolli a Financial Times.

Paolo Zampolli, enviado por Donald Trump a hablar con Fifa. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La participación de Irán en el Mundial 2026, donde se ubica en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, está en duda desde el arranque de la guerra con Estados Unidos a finales de febrero.

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El intercambio de mensajes ha existido desde entonces, donde Irán incluso puso en duda su participación mientras que Estados Unidos, sede del Mundial 2026 junto a México y Canadá, aseguró que habría seguridad para ese país en la cita orbital. Incluso, Fifa también trató de mediar dando parte de tranquilidad a los iraníes.

“Sin embargo, Irán emitió un comunicado el miércoles en el que afirma estar preparado para el torneo y planea participar”, agrega Financial Times.

¿Italia ve una luz de esperanza para entrar por escritorio al Mundial 2026?

Todo apunta a que sí. Tras la dura eliminación italiana ante Bosnia y Herzegovina, en el repechaje europeo al Mundial 2026, todo el planeta se volcó en críticas hacia la Azzurra.

Italia lamenta su eliminación del Mundial 2026. Foto: Getty Images

No hay nada confirmado, y todo se basa en los rumores de la prensa, pero las próximas horas serían claves en cuanto al tema.