Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026. Este sábado, 28 de febrero, y luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a dicho país, queda en el aire la primera baja en la venidera cita orbital.

¿Qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán? Represión, programa nuclear y misiles, entre las razones

La prensa internacional empieza a tocar este tema con profunda seriedad. Más aún cuando citan las palabras de Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, quien deja en claro la postura.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, recoge MARCA citando a Mehdi Taj.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán. Foto: Getty Images

Además, el mismo medio referenciado informa que la Liga de Irán ha sido suspendida desde ya y hasta nueva orden. La situación, que alarma a escala global, ya empieza a tener repercusiones poco alentadoras.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Irán jugará toda su fase de grupos en Estados Unidos

Por sorteo, Irán quedó en el grupo G del Mundial 2026. Comparte grupo con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto; pero lo aún más llamativo es que los tres partidos de Irán serán en territorio estadounidense.

Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio de 2026 en Inglewood (California)

Bélgica vs. Irán: 21 de junio de 2026 en Inglewood (California)

Egipto vs. Irán: 26 de junio de 2026 en Seattle (Washington)

FIFA sigue de cerca la situación en Irán

ESPN citó lo dicho por Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, en la mañana de este 28 de febrero: “Leí las noticias (sobre Irán) esta mañana de la misma manera que usted (…) Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

Mattias Grafstrom, secretario general de Fifa. Foto: Getty Images

“Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”, cerró mencionando el integrante de FIFA.