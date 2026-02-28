Deportes

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

No hay nada confirmado aún, pero los rumores ya empezaron a sonar en la prensa internacional: Irán desistiría de jugar el Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de febrero de 2026, 4:32 p. m.
¿Mundial 2026 tendría su primera baja? Israel pone en duda su participación en la venidera cita orbital.
¿Mundial 2026 tendría su primera baja? Israel pone en duda su participación en la venidera cita orbital. Foto: Getty Images

Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026. Este sábado, 28 de febrero, y luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a dicho país, queda en el aire la primera baja en la venidera cita orbital.

¿Qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán? Represión, programa nuclear y misiles, entre las razones

La prensa internacional empieza a tocar este tema con profunda seriedad. Más aún cuando citan las palabras de Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, quien deja en claro la postura.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, recoge MARCA citando a Mehdi Taj.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.
Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán. Foto: Getty Images

Además, el mismo medio referenciado informa que la Liga de Irán ha sido suspendida desde ya y hasta nueva orden. La situación, que alarma a escala global, ya empieza a tener repercusiones poco alentadoras.

Deportes

Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Deportes

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Deportes

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Deportes

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Deportes

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Deportes

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Deportes

Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Irán jugará toda su fase de grupos en Estados Unidos

Por sorteo, Irán quedó en el grupo G del Mundial 2026. Comparte grupo con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto; pero lo aún más llamativo es que los tres partidos de Irán serán en territorio estadounidense.

  • Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio de 2026 en Inglewood (California)
  • Bélgica vs. Irán: 21 de junio de 2026 en Inglewood (California)
  • Egipto vs. Irán: 26 de junio de 2026 en Seattle (Washington)

FIFA sigue de cerca la situación en Irán

ESPN citó lo dicho por Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, en la mañana de este 28 de febrero: “Leí las noticias (sobre Irán) esta mañana de la misma manera que usted (…) Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

Mattias Grafstrom, secretario general de Fifa.
Mattias Grafstrom, secretario general de Fifa. Foto: Getty Images

“Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”, cerró mencionando el integrante de FIFA.

Más de Deportes

Luis Díaz jugando con Bayern Múnich, ante Borussia Dortmund, por Bundesliga.

Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates his goal during the Spanish championship LaLiga football match between Villarreal CF and FC Barcelona on 21 December 2025 at Estadio de la Cer�mica in Vila-real, Spain - Photo Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI (Photo by Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Tarjeta roja

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Todavía se están estudiando la implementación de otras nuevas reglas en este deporte.

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Colombia's coach Nestor Lorenzo gestures during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Peru at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Friday, June 6, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Daniel Valencia

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors.

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Noticias Destacadas