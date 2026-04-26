Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al debut como titular de James Rodríguez en Minnesota

James Rodríguez fue titular por primera vez desde que llegó al Minnesota United. El colombiano disputó 63 minutos en la derrota de su equipo como local ante Los Ángeles FC.

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Pese al resultado, Rodríguez fue uno de los mejores en The Loons: se mostró participativo, filtró algunos pases con peligro, tiró desde fuera del área e intentó ser el conductor de los dirigidos por Cameron Knowles.

El juego del número 10 desató reacciones en Colombia, especialmente porque muchos están exigiendo más minutos para el zurdo de cara a lo que será el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los que habló fue Carlos Antonio Vélez, que en varias oportunidades ha lanzado fuertes críticas en contra de la dependencia que hay al interior de la Selección Colombia con Rodríguez.

A través de su cuenta de X, el reconocido comentarista deportivo destacó que es muy positivo que James haya comenzado de titular, aunque dejó en claro que esto lo beneficia desde lo personal, más no en cuanto a lo grupal.

“Perdieron el juego, el invicto y la opción de alejarse de su rival en la tabla. También es cierto que hubo rotación y por lo menos cinco titulares se quedaron en el banco”, manifestó.

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Sin embargo, más allá de esto, el periodista recordó que en todos los partidos en los que el volante cucuteño saltó al campo, lamentablemente los resultados no fueron los mejores y Minnesota no ganó, excepto cuando el técnico envió al ex Real Madrid a la cancha solo un minuto.

Pero más allá de esto, Vélez destacó que fue bueno el trabajo que hizo el capitán de la Tricolor. “En lo individual, bien, pasó, acompañó, muy activo por derecha, dos veces tiró al arco y lo mejor... recuperó cinco balones (cifra muy alta para él)”, comentó.

James Rodríguez en la previa al partido contra el Dallas. Foto: Getty Images

Por último, dejó en claro que de cara al Mundial 2026 tienen que estar aquellos que muestren un buen nivel y que tengan ritmo en cada uno de sus clubes.

“Esto es muy claro y vale para todos… El que esté bien debe jugar y el que no, no… Incluido él. Por ahora sumó 63 minutos con buen saldo”, concluyó.