Carlos Antonio Vélez reaccionó al regreso de James Rodríguez a las canchas: dio contundente opinión

James Rodríguez volvió a jugar luego de 16 días de absoluta incertidumbre. El regreso del colombiano fue el pasado 14 de abril y como titular, en el partido donde su equipo, Minnesota United, eliminó por penales a Sacramento Republic FC de la US Open Cup.

Cabe recordar que la última vez que James Rodríguez había sumado minutos en cancha remontaba al 29 de marzo de este 2026, cuando jugó con la Selección Colombia ante Francia. Luego, un severo cuadro de deshidratación lo obligó a estar hospitalizado, luego en reposo y, finalmente, con retorno progresivo a entrenamientos con Minnesota.

66 minutos fue el tiempo de juego de James Rodríguez con Minnesota ante Sacramento Republic. Luego, salió sustituido por decisión de su entrenador, Cameron Knowles, por lo que no pateó ningún penal en el triunfo de los suyos.

In: Pereyra

Out: Rodríguez



67' | SAC 0-0 MIN pic.twitter.com/BkDehh1wrk — Minnesota United FC (@MNUFC) April 15, 2026

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el regreso de James Rodríguez

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia, Carlos Antonio Vélez, reaccionó en el programa Planeta Fútbol de Win Sports al retorno de James Rodríguez a las canchas. Fue sincero, dejando como opinión una frase contundente: “Es impresentable llevarlo sin jugar, así sea él”.

A lo que Carlos Antonio Vélez se refiere es a la casi segura convocatoria de James Rodríguez para el Mundial 2026 con Selección Colombia. Tanto el mencionado periodista, como muchos más de la prensa y los aficionados, han manifestado la incertidumbre que produce la falta de minutos del 10.

Tras analizar con números y estadísticas el desempeño de James, Vélez afirmó: “El tema deportivo es otra cosa. No puede rendir bien un hombre que no trae continuidad, que viene de una enfermedad, etc.”.

⚽🔥"Era ayer o nunca, jugó James. Es una buena noticia porque es impresentable llevarlo sin jugar“@velezfutbol



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“Jugó 66′, la mitad de los que se disputó en el partido (120′). Esa ya es una noticia, porque hasta ahora todo era una referencia de cosas que no tenían nada que ver con la pelota, y ya afortunadamente la pelota funcionó”, sentenció Vélez.

Cameron Knowles sobre James Rodríguez: “Se ve cómo crea juego”

En rueda de prensa posterior al juego, Knowles afirmó: “Muy bien. Se ve cómo crea juego, lo preciso que es con el balón y cómo involucra a todos los demás en el partido”. Esto en declaraciones recogidas por As Colombia.

Lo nuevo de James Rodríguez: nadie vio venir con lo que salió su DT en Minnesota United

Y añadió: “Considerando que no había jugado mucho y que tuvo tiempo de baja y recuperación de la deshidratación, volvió a entrenar a pleno rendimiento y se esforzó al máximo. Estuvimos monitoreando de cerca la carga de trabajo que tuvo durante el partido y creo que lo hizo muy bien”.