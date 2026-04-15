Desde noviembre de 2025 no se veía ser titular a James Rodríguez con su club. Su reaparición al primer equipo se dio este pasado 14 de abril, con la camiseta de Minnesota United en medio de la tercera ronda de la US Open Cup.

Dicho compromiso jugado ante Sacramento Republic fue la posibilidad para ver al 10 tras los problemas de salud que salieron a la luz tras estar con la Selección Colombia.

James Rodríguez hace sus ejercicios precompetitivos previo a su reaparición con el Minnesota United. Foto: Minnesota United FC

El calificativo que se le podría dar al compromiso del cucuteño sería: correcto. Sin mayores chances de figurar, su entrenador lo mantuvo en campo a lo largo de 65 minutos.

Dicha parece ser la media que puede estar Rodríguez jugando. En la Tricolor, Néstor Lorenzo también le promedió ese tiempo para que tomase ritmo de competencia, el cual es el gran lunar de su preparación de cara al Mundial 2026.

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Partido de 6.5-7.0 puntos

Entre esas calificaciones osciló cómo las plataformas deportivas puntuaron a James. Hay que decir que tocó el balón un total de 73 veces, hizo 16 pases en el último tercio del campo, completó el 84% de pases ejecutados y regateó en el 100% de intentos que hizo.

De a poco, con minutos, se va viendo una mejor cara de James comparativamente a lo visto de él cuando jugó ante Croacia y Francia. Se espera que Cameron Knowles, su DT, le permita sumar más minutos en campo el próximo sábado, 18 de abril.

En dicha fecha de la MLS, Minnesota United va a enfrentar al Portland Timbers, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia). Dicho duelo tendrá transmisión de Apple TV para quien desee visualizar al capitán de la Selección Colombia.

Primera alegría de James

Durante la hora y algo que estuvo en campo, Rodríguez Rubio no pudo ayudar a los suyos a anotar. En el tiempo restante hasta el final del juego, su recambio y compañeros tampoco lograron cambiar el 0-0 antes de los 90′.

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Por el formato del certamen era obligatorio que hubiese un ganador, motivo por el cual se llevó la definición a la instancia de los penales donde se cobraron un total de 24 tiros.

Con marcador de 8-9, el equipo de James fue el ganador y logró pasar de ronda. Próximamente se conocerá el rival que le toque en la siguiente fase del certamen de segundo nivel de importancia en los Estados Unidos.

Ocho juegos para llegar al Mundial

El 10 no conoce mañana. Cada partido es una chance para demostrar que está en condiciones de ser parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Es una incertidumbre total si James Rodríguez podrá estar en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia Foto: Getty Images

Después del juego con Sacramento, al cafetero le quedan ocho partidos con Minnesota, en los cuales podría sumar minutos, encontrar ritmo de competencia y dar muestras de que lo mostrado en los más recientes amistosos es cosa del pasado.