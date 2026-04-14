Lo nuevo de James Rodríguez: nadie vio venir con lo que salió su DT en Minnesota United

Una duda absoluta es el futuro próximo de James Rodríguez de cara al Mundial 2026. A Minnesota United llegó hace un par de meses, para preparar la cita orbital en la que guiaría a la Selección Colombia.

Si bien allí arribó con grandes expectativas, no ha sido lo esperado para el 10. Complicaciones con la adaptación a los campos de juegos en Estados Unidos, sumado a una problema de desidratación severo, lo han llevado a estar fuera de las convocatorias de su club.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia y Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

Hoy día no se sabe si aparezca o no en el próximo juego, a disputarse este martes, 14 de enero. El partido es válido por la tercera ronda de la US Open Cup, donde enfrentarán a Sacramento Republic.

Dicho juego parece la oportunidad perfecta para que el 10 vuelva a sumar minutos, pero se desconoce si así sea. Su entrenador, Cameron Knowles, habló en las últimas horas pero no hizo referencia a la presencia del colombiano en campo.

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Para Knowles la importancia que está teniendo James al interior de la plantilla es máxima, aún sin jugar de manera regular en el cuadro de la ciudad de Minnesota.

“Cuando fichamos a James, el primer mensaje a los jugadores fue que esta es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca", destacó sobre la visibilidad que le da al equipo tener un exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich.

Técnico de James Rodríguez lo resalta, a pesar de no jugar en Minnesota United. Foto: Getty Images

“Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo”, aseveró el DT que ve día a día al cucuteño.

Lejos de las críticas que le hacen en Colombia, el entrenador a cargo de Rodríguez dio un concepto sumamente favorable: “James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad”.

Al parecer, y aunque sea una estrella, el volante no se comporta como tal. Si hay que ir a una parte de los entrenamientos con los suplentes, este no tiene problema y da lo mejor de sí en pro de Minnesota United.

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“Estábamos tratando de ponerlo en forma y él no tiene ningún problema en unirse a un grupo que en su mayoría son jugadores del segundo equipo para seguir ganando forma física”, revelaron.

“James ha hecho todo lo que se le ha pedido y por eso ha sido genial tenerlo cerca. Creo que es un líder por la forma en que se comporta y es un ganador. Lo ves cuando juega los partidos reducidos es un ganador. Ha sido bueno tenerlo con el grupo”, cierra diciendo el técnico que lo dirige desde hace un par de meses.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Estas declaraciones son sumamente inesperadas, pues lo último de James cuando estuvo en la Selección Colombia dieron a entender que su presente era malo. Es más, llegó a cuestionarse que su lugar de cara al Mundial con la Tricolor estuviese seguro.

Aún no está confirmado, pero la incidencia de James en Colombia es máxima y Néstor Lorenzo lo llevaría esté como esté para disputar la Copa Mundo que se avecina.