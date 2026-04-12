James no suma minutos, a dos meses del Mundial, ni en el banquillo de suplentes; no fue convocado para la victoria del Minnesota vs. San Diego

La ausencia de James Rodríguez, ya no solo dentro del once inicial, sino también de la convocatoria del Minnesota United, continuó el pasado sábado 11 de abril, durante el compromiso frente al San Diego FC por la Major League Soccer (MLS).

James Rodríguez vuelve a activar las alarmas en Minnesota: su estado de salud reabre las dudas en la MLS

Pese a recibir el alta médica días atrás, el volante colombiano no fue incluido en la convocatoria para el encuentro, un hecho que prolonga las dudas sobre su estado físico y preocupa a Colombia por su ritmo de juego.

En esta ocasión no hay un motivo claro del porqué no se contó con el ‘10’ para este encuentro, pero es bien sabido que, tras la finalización de la doble jornada de amistosos internacionales de preparación para la Copa del Mundo 2026, el nacido en Cúcuta tuvo un percance de salud.

Según un informe oficial del club estadounidense, el jugador fue hospitalizado tras sufrir un cuadro de deshidratación severa después de sus compromisos con la selección nacional.

Esta situación médica derivó en versiones extraoficiales que sugerían que el mediocampista padecía rabdomiólisis, una condición vinculada a la degradación de tejido muscular, lo que obligó a la institución a emitir un comunicado para desmentir dichos rumores.

Primera medida de James Rodríguez para desmentir rumores de rabdomiólisis: Minnesota United lo oficializó

Impacto en la Selección Colombia

La falta de minutos de Rodríguez genera un escenario de análisis para el cuerpo técnico de la selección nacional, liderado por Néstor Lorenzo.

Para el entrenador, James es el eje central del esquema ofensivo, tal como se observó en los recientes enfrentamientos ante los combinados de Croacia y Francia. Sin embargo, el desempeño del jugador en esos partidos fue objeto de cuestionamientos debido a la falta de movilidad y ritmo en el campo.

La preocupación en el entorno de la selección aumenta debido a que Colombia registró derrotas ante las nóminas alternativas de los equipos europeos, encendiendo las alarmas a menos de dos meses del inicio del Mundial.

El colombiano estuvo presente en los entrenamientos del club después salir de hospitalización. Foto: X Minnesota United FC

La dependencia del ataque sobre un jugador con poca actividad competitiva es uno de los puntos de debate entre los analistas deportivos.

Panorama de cara al Mundial

Desde su incorporación al Minnesota United, los registros indican que el volante solo ha disputado 39 minutos oficiales en la liga norteamericana.

James Rodríguez llega al tramo final de la preparación mundialista con una de las cifras de participación más bajas de su carrera profesional, dejando en manos de Néstor Lorenzo la decisión de mantenerlo como titular.

Con rivales de alta exigencia en la fase de grupos del Mundial, la falta de competencia regular del capitán colombiano podría llegar a condicionar el desempeño del equipo.

Por ahora, el cuerpo médico del club se limita a monitorear su evolución diaria, mientras que en Colombia se espera que el jugador logre sumar minutos en las jornadas restantes de la MLS antes de unirse a la concentración definitiva del equipo nacional.