Con esto salió Erling Haaland sobre James Rodríguez en pleno Mundial 2026: sorpresa total

Erling Haaland es hoy día uno de los delanteros más importantes del mundo entero. Junto a Harry Kane, son conocidos por su olfato para el gol y capacidad de marcar en clubes como Manchester City o Bayern Múnich.

Hoy día, el noruego está concentrado con su seleccionado en busca de hacer el mejor papel posible en el Mundial 2026, donde debuta este mismo martes.

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El primer gran reto para el ‘Androide’ será Irak, contra el que jugarán este 16 de junio desde las 5:00 pm. Quepa recordar que los noruegos comparten el grupo I con Senegal, Francia e Irak, justamente.

En la previa de dicho compromiso, el atacante que milita en Inglaterra fue consultado por sus recuerdos sobre la Copa del Mundo. Fue allí cuando mencionó al 10 de la Selección Colombia y llamó poderosamente la atención.

“James, increíble”

Durante una charla que tuvo con ESPN, el goleador señaló que hace doce años lo marcó la actuación del capitán colombiano durante la cita que se jugó en Brasil.

“Recuerdo en 2014 cuando James fue increíble…”, señaló, causando sorpresa.

Para esta edición, sabiendo que cuenta con un equipo capacitado para dar la pelea, se auguró: “Tienes esos recuerdos de mundial. Ojalá podamos ser parte de esos momentos increíbles”.

Al parecer, ese James pletórico del mejor mundial de Colombia en su historia no solo marcó a la nación, sino también a buena parte de las nuevas generaciones del fútbol que venían creciendo.

Cabe recordar que en dicha cita orbital el cucuteño fue goleador, también elegido como Premio Puskás por su volea en el Maracaná ante Uruguay y ayudó a la nación a ir lo más lejos que se ha podido en un Mundial (cuartos de final).

Se acerca el debut

Colombia, al igual que Noruega, vive sus últimas horas de lo que ha sido una larga espera para debutar en el Mundial que ha estado en marcha desde el pasado 11 de junio.

En cuanto a los dirigidos por Néstor Lorenzo, hay que decir que estos realizaron su concentración en la Sede Deportiva del Atlas, donde juega el portero Camilo Vargas. Allí se instalaron desde el día del inicio del torneo y ajustaron todo para el debut de este miércoles en Ciudad de México.

Néstor Lorenzo y Amaranto Perea en el entrenamiento de la Selección Colombia en Guadalajara. Foto: AFP

Según se ha podido establecer, la totalidad del plantel está en óptimas condiciones. Alguna molestia menor aqueja a Jhon Córdoba, quien ha ido superándola para estar 10 puntos de cara al debut.

Así las cosas, Colombia formaría para su estreno en el Mundial 2026 de la siguiente manera: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta y Jefferson Lerma en el medio con James Rodríguez un poco más adelantado. En ataque estaría Luis Javier Suárez al lado de Luis Díaz y Jhon Arias.

Jugadores de la Selección Colombia abrazados. Foto: Getty Images

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