Al interior de la Federación Colombiana de Fútbol no parecen existir dudas sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia previo al Mundial 2026.

Semanas atrás, versiones de prensa hablaron de una posible salida del argentino tras la cita orbital. Al parecer, la decisión se habría dado luego de los dos amistosos de preparación ante Croacia y Francia, donde la Tricolor sumó dos resultados negativos.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, hablando con el presidente Ramón Jesurún Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En dicho momento, fue el periodista Felipe Sierra quien hizo público el supuesto anuncio que se vendría.

“La Federación Colombiana de Fútbol no considera renovar el contrato de Néstor Lorenzo después del Mundial, pues reconocen que varias derrotas se han generado por los errores del entrenador; quieren buscar un mejor perfil para el camino de la Selección Colombia a 2030″, apuntaba.

No obstante, ante dicha versión no se había dado pronunciamiento oficial de parte de ninguna voz al interior de la FCF. En las últimas horas, quien respondió a un cuestionamiento al respecto fue el mismísimo presidente, Ramón Jesurún.

Ante múltiples medios de comunicación, el dirigente fue certero en decir: “¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué?. Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”.

A raíz de la primera respuesta, surgió una más sobre la extensión del contrato tras el Mundial 2026. Jesurún pidió no acelerar los tiempos: “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”.

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Lo que da a entender esa última frase del presidente de la Federación es que la continuidad de Lorenzo está sujeta a cómo le vaya en la Copa del Mundo. En caso de una eliminación prematura, podrían prescindir del argentino y no renovarle.

A menos de dos meses del campeonato que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, los interrogantes sobre el futuro del extranjero siguen a la orden del día. Será el mismo DT quien se encargue de despejarlos o aumentarlos en el Mundial que se avecina.

Candidatos para reemplazar a Lorenzo

Nombres como el de Juan Carlos Osorio siempre están merodeando a la Selección Colombia. El risaraldense, cada que tiene la chance, se hace campaña para hacerse cargo de la Tricolor.

En entrevista con Red+ Noticias, días después de que la Selección Colombia cayera estrepitosamente con Francia, Osorio salió a criticar lo hecho por Lorenzo y su cuerpo técnico.

Juan Carlos Osorio permanece sin equipo a dos meses del Mundial 2026. Foto: Getty Images

“A mí me parece que plantear dos juegos en menos de cinco días, exactamente en dos días y medio, tres, y poner el mismo once, me parece que es una planificación errónea”, zanjó en conversación con el medio mencionado.

Adicional a eso, también creyó que los jugadores utilizados no eran los ideales. Para el extécnico de Once Caldas, Atlético Nacional y la Selección de México, se le debió dar rodaje a los suplentes.

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“Creo que era la gran oportunidad para presentar dos equipos diferentes, para tener, para darle, brindarle, ofrecerle realmente una oportunidad a los del segundo equipo, a aquellos que están buscando una oportunidad para ir al mundial. Me refiero a Campaz, a Machado, a Juan Fernando Quintero”, consideró.