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Carlos Antonio Vélez opinó tras el triunfo de Colombia sobre Jordania: analizó a James, Arias, Puerta y más

Carlos Antonio opinó sobre lo que pasó en el campo y lo que viene para la Selección Colombia: la fase de grupos del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
7 de junio de 2026 a las 9:38 p. m.
Carlos Antonio Vélez se pronunció luego del triunfo de Colombia sobre Jordania.
Carlos Antonio Vélez se pronunció luego del triunfo de Colombia sobre Jordania. Foto: Izq: Win Sports / Der: Getty Images
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Por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez analizó el triunfo de la Selección Colombia sobre Jordania, 2-0, este domingo en el estadio Snapdragon de San Diego (California) Estados Unidos.

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Varios puntos tocó el reconocido periodista deportivo, desde desempeños individuales hasta lo colectivo que dejó el combinado nacional. Fue el último amistoso antes del Mundial 2026, que para Colombia arrancará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Colombia celebrando su triunfo ante Jordania en amistoso.
Colombia celebrando su triunfo ante Jordania en amistoso. Foto: Getty Images
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Carlos Antonio Vélez: “El juego da más información que el resultado”

“Como en todos estos entrenamientos, el juego da más información que el resultado. Un rival inofensivo, con todo y un sorpresivo misil al palo comenzando el partido, ratificó su idea de dejarle la iniciativa y la pelota a Colombia con cero tiros a puerta en el 1T. Todo el gasto fue para nuestra selección. Solo referencio 45’ porque la segunda parte solo representó suma de minutos para todos y en ese sancocho no hay margen de análisis”, arrancó afirmando Vélez.

Y siguió analizando desempeños individuales: “Arias, como en Palmeiras, y eso le garantizó que no fuera el primer cambio. Gran nivel. Minutos para James y Lerma, jugadores con poco ritmo, y eso fue para ellos el único aporte... Puerta se quedó con el puesto, por ahora, ayudando a ocupar circunstancialmente la banda derecha para que Jhon llegue por el medio y ayude a la construcción. Como Jordania no atacó, el balance defensivo es inédito”.

Y es que Colombia, para la primera parte, colocó toda la carne en el asador. El técnico Néstor Lorenzo puso a varios de sus titulares habituales en el partido, mismos que pintan para ser inicialistas en la venidera cita orbital.

“Ahora llega lo serio: partidos por puntos y sin maquillaje... y hay que decir que los dos rivales iniciales están, sobre el papel, en el mismo rango de la víctima de hoy. Por lo tanto, hay que hacer de esos juegos un trámite. Si alguien cree lo contrario, y tiene pruebas que Uzbekistán y RD Congo son de primer nivel, retiraré mis palabras con creces. Quedo atento...”, agregó Vélez.

Finalmente, cerró con: “En otro orden de cosas ratifico mi esperanza que, mínimo, lleguemos al sexto partido entendiendo sí que va a depender de cómo lleguen a cada juego las individualidades que son las que al final nos salvaron y salvarán (ojalá)”.