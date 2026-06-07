Luis Díaz acabó golpeado ante Jordania y Néstor Lorenzo dio parte oficial: esto dijo del guajiro

Sobre los 43′ del primer tiempo, en el partido de Colombia ante Jordania, se viralizó una imagen de Luis Díaz con un golpe en su pierna izquierda. El guajiro corrió en busca del gol, pero acabó cayendo y cuando se levantó la pantaloneta, se le vio una protuberancia en su pierna izquierda.

Alguien más notó la bola gigante que tiene luis Díaz en su pierna ? Que puede ser ? pic.twitter.com/ZHZTYgDr6b — Simulador finales FPC (@simuladorfpc) June 8, 2026

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De hecho, no fue la única vez que hubo alarma por Lucho en el partido de este domingo. El jugador del Bayern Múnich cayó varias veces y no pasó desapercibido, por lo que Néstor Lorenzo se refirió al respecto.

Luis Díaz nos asustó hoy, sufrió un golpeo en el amistoso contra Jordania y no salió a jugar el segundo tiempo, ojalá que no sea nada grave porque lo necesitamos en el Mundial, vamos Lucho pic.twitter.com/CrIO7hdhpj — Juancho Fut (@juanchoFut_) June 8, 2026

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“Luis Díaz está bien”: Néstor Lorenzo

En atención a los medios, posterior al partido contra Jordania, uno de los periodistas presentes en zona mixta le preguntó al técnico Néstor Lorenzo sobre cómo está Luis Díaz. El argentino dijo que, si bien hubo susto, el guajiro está bien.

“Está bien. Nos asustamos con un par de caídas que tuvo, sobre todo porque la cancha también estaba como dura, resbalosa, y tuvimos precaución. Pero está bien, gracias a Dios”, fueron las palabras de Lorenzo.

Cabe recordar que Luis Díaz fue titular con la Selección Colombia ante Jordania. Jugó los primeros 45′ y salió para el segundo tiempo, en la tanda de seis cambios que Lorenzo hizo.

El técnico de La Tricolor alineó a varios jugadores de peso, en el arranque, contra Jordania. Además de Luis Díaz, estuvieron James Rodríguez, Jhon Arias, Camilo Vargas, Davinson Sánchez y otros más que se perfilan a estar de arranque en la Copa del Mundo.

Pero lo cierto es que hay bastante tranquilidad en el staff de la Selección Colombia. Más allá de los golpes que sufrió Luis Díaz, el guajiro está en condiciones y ahora se prepara para el debut contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Más del amistoso contra Jordania

En el minuto 41′, con una asistencia de James Rodríguez, Jhon Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos.

El segundo tanto se concretó en el 55′ con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

Colombia celebrando ante Jordania. Foto: Getty Images

Los cafeteros marcaron el ritmo en el inicio del primer tiempo y fueron superiores en el control de la pelota. Sin embargo, Jordania, sin desesperarse, consiguió bloquear los avances del rival.

Cuando el combustible de los colombianos parecía acabarse, llegó el primer gol de Arias. En adelante, Jordania se replegó y tuvo pocas oportunidades de amenazar el arco cafetero.

*Con información de AFP