Figura de Argentina le sigue los pasos a Otamendi: se acerca otra renuncia en la selección

Mucho dolor en Argentina luego de la derrota en la final del Mundial 2026 a manos de España, que quitó la ilusión por sumar la cuarta corona mundialista de su historia. La caída en Nueva York también trajo aires de renuncias en el equipo, una oficial es la del defensa Nicolás Otamendi, quien se consideraba una voz de mando en ese camerino junto a Lionel Messi.

Sebastián Villa es aplaudido por La Bombonera: ovación top tras la victoria en Copa Sudamericana

Iván Mejía revela lo que hará Néstor Lorenzo con James Rodríguez: “Prepárense”

Precisamente, hay muchas dudas alrededor de Lionel Messi y su futuro en la selección. Messi perdió una oportunidad de ser bicampeón tras el título en Qatar 2022, y por su edad, está muy cerca de decir adiós. A estos rumores se suma Leandro Paredes, quien apenas llegó a Buenos Aires tras la final, se puso a disposición de Boca Juniors.

“No sé si voy a seguir en la selección”, dijo Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors y uno de los referentes del combinado argentino, que así planteó la duda sobre su futuro en la Albiceleste. A este volante se le vio alterado tras la final ante España y agredió a varios rivales.

El volante de Boca se sumó así al grupo de veteranos que deben definir si continuarán defendiendo los colores tras la derrota ante La Roja por 1-0. Otro conocido, Dibu Martínez, también dejó ver ese deseo hacia un corto plazo.

Leandro Paredes se aleja de Argentina

“Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Conseguimos cosas importantes, pero perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo, porque estuvimos muy cerca otra vez”, expresó Paredes tras el triunfo 1-0 de Boca sobre O’Higgins, en partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La tuvo en Catar 2022, la perdió en Norteamérica 2026: Leandro Paredes, subcampeón del mundo con Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Logramos cosas importantes”, prosiguió Paredes, de 32 años. “Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma”, analizó el volante.

Una voz de mando en el camerino de Argentina

Con 84 partidos como internacional argentino, doce de ellos en Mundiales, con 5 goles anotados y 7 asistencias, Paredes podría continuar en una selección en la que siempre estuvo desde que Lionel Scaloni tomó su mando tras el Mundial de Rusia 2018, aunque llegaría con 36 años a la próxima Copa del Mundo, en 2030.

Leandro Paredes dio declaraciones tras la victoria de Boca Juniors vs. O'Higgins en Copa Sudamericana. Foto: Captura ESPN

Leandro es de esa camada que realmente arropó a Messi y lo llevó a ser campeón del mundo en Qatar 2022. Fue clave de ese equipo que ganó el título en el Medio Oriente, además de las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.