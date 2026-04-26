Panini vaticina convocatoria de Néstor Lorenzo: los jugadores de Colombia que aparecen en el álbum

Cada vez falta menos para que se dé inicio al Mundial 2026, que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Pese a que todavía quedan algunos días, la cita orbital ya se palpita en muchas partes del mundo.
Uno de los responsables de esto es Panini que, como en cada Copa del Mundo, genera expectativa por el álbum oficial. Son millones de aficionados los que se encargan de llenar cada una de las páginas antes, durante y después del Mundial.
Prácticamente, esta se ha convertido en una actividad infaltable para muchos hinchas del fútbol, una tradición que incluso pasa de generación en generación y se sigue manteniendo.
A pocos días de su lanzamiento oficial, ya se comenzaron a filtrar algunos de los aspectos que tendrá el álbum. Uno de ellos fue la plantilla de la Selección Colombia, que tendrá que ser anunciada por Néstor Lorenzo a más tardar el 30 de mayo.
Son dos páginas las que le corresponden a la Tricolor, tal y como a cada una de las selecciones. En total, hay 18 espacios para los jugadores, aunque hay que aclarar que la convocatoria final puede ser de 26 futbolistas.
De acuerdo con Panini, estos serán los futbolistas que estarán en la Copa del Mundo representando a Colombia:
- Porteros: Camilo Vargas (Atlas de México) y David Ospina (Atlético Nacional).
- Defensas: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (Mallorca), Jhon Lucumí (Bologna) y Santiago Arias (Club Atlético Independiente)
- Volantes: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y Jhon Arias (Palmeiras).
- Delanteros: Jhon Córdoba (FC Krasnodar), Luis Díaz ( Bayern Múnich) y Luis Suárez (Sporting de Portugal).
Estos jugadores, según Panini, son los que más probabilidades tienen de estar en el Mundial 2026, un dato que se saca teniendo en cuenta el proceso que han tenido las selecciones en las eliminatorias y en otros torneos de los últimos meses.
La convocatoria Panini de la selección Colombia a la Copa Mundo. pic.twitter.com/Rh0GVoMKTo— Félix de Bedout (@fdbedout) April 22, 2026
Es de recordar que esta edición del álbum será la más grande de la historia, teniendo en cuenta que en esta cita orbital se contará con la presencia de 48 países, 16 más que en los torneos pasados.
En total serán 112 páginas y se contarán con 980 espacios para las láminas. Por lo mismo, se prevé que en el caso colombiano se podrían llegar a necesitar cerca de 2 millones de pesos para poder completarlo.