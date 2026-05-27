Claves para saber si sus fichas del álbum Panini 2026 son falsas: incautaron 200.000 en Brasil

Después de que la policía de Brasil incautara 200.000 fichas falsificadas del álbum del Mundial 2026, las autoridades han hecho un llamado para comprar exclusivamente en los puntos autorizados de la marca Panini.

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Estas son las principales claves para saber si los sobres y su contenido son originales o copias piratas:

Calidad y color : En las originales, las letras de las siglas, números y los textos legales de Panini son negros, nítidos y perfectamente definidos.

: En las originales, las letras de las siglas, números y los textos legales de Panini son negros, nítidos y perfectamente definidos. El papel satinado : El papel que se desprende de una ficha original tiene un tacto ligeramente satinado y encerado.

: El papel que se desprende de una ficha original tiene un tacto ligeramente satinado y encerado. Efecto óptico : Especialmente en las fichas especiales, los stickers reaccionan dinámicamente a la luz, cambiando de tonalidad y reflejando patrones de seguridad.

: Especialmente en las fichas especiales, los stickers reaccionan dinámicamente a la luz, cambiando de tonalidad y reflejando patrones de seguridad. Grosor y corte : Al tener en la mano una ficha original del álbum se deben sentir con cierta rigidez y cuerpo. Sumado a eso, Panini usa maquinaria industrial de alta calidad por lo que los cortes deben ser perfectos y uniformes.

: Al tener en la mano una ficha original del álbum se deben sentir con cierta rigidez y cuerpo. Sumado a eso, Panini usa maquinaria industrial de alta calidad por lo que los cortes deben ser perfectos y uniformes. Fidelidad del color: Las fichas originales del álbum son brillantes y a full color tanto en el marco como en el rostro y uniforme de los jugadores.

Páginas de Colombia en el álbum Panini. En total son 18 jugadores, más el escudo y equipo. Foto: SEMANA

Golpe a la falsificación en Brasil

La policía de Brasil anunció que incautó cerca de Rio de Janeiro unas 200.000 fichas falsificadas para el tradicional álbum de la firma Panini del Mundial, que causa furor en Brasil, único país pentacampeón del torneo.

Los adhesivos fueron descubiertos en horas de la noche dentro de un autobús en Nova Iguaçu, una ciudad en la periferia norte de Rio, anunció la policía en un comunicado.

¿Cómo conseguir la lámina de Neymar para el álbum del Mundial 2026? Panini le tiene solución

Los agentes también incautaron camisetas falsas de la selección nacional brasileña que se encontraban en dicho vehículo, según el texto. Imágenes difundidas por la policía de Rio muestran pilas de estampas sobre una mesa, junto a camisetas amarillas de la Seleção con el dorsal número 10.

“Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido”, informó la institución. “La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada”, añadió.

#MundoDCA | Autoridades brasileñas desmantelan red de falsificación de stickers de #PANINI



Durante un operativo efectuado por autoridades brasileñas en Nova Iguaçu, Brasil, localizaron e incautaron 200 mil láminas falsas del Álbum Panini 2026.



Asimismo fueron halladas cientos… pic.twitter.com/TuBrrjLL7H — Diario de Centro América (@DiariodeCA) May 27, 2026

En Brasil, una nación apasionada por el fútbol, las fichas de Panini se venden masivamente en cada edición de la Copa del Mundo.

Curiosamente, el álbum del Mundial 2026, que lleva varias semanas a la venta, no incluye espacios para Neymar, que entró en el último momento en la lista de convocados de Brasil, anunciada hace poco por el seleccionador Carlo Ancelotti.

El jugador del Santos, exestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain, actuó por última vez con el combinado nacional en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en el Estadio Centenario de Montevideo contra Uruguay.

*Con información de la AFP.