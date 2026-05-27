La cifra millonaria que ganó el Deportes Tolima por clasificar a octavos de Copa Libertadores

Deportes Tolima cumplió con su tarea en Perú y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto pijao pasó la página de la derrota contra Atlético Nacional, dando muestras de la madurez con la que se ha costruido este proyecto bajo las órdenes de Lucas González.

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Para Tolima no es solo una clasificación que se habían trazado como objetivo, sino que significa una nueva inyección económica por los premios que entrega Conmebol.

Gracias a este tiquete a octavos de final, el cuadro vinotinto recibirá 1.250.000 dólares.

A esa cuenta hay que sumarle el mérito deportivo por sus dos victorias en la fase de grupos: 330.000 dólares por ganarle a Coquimbo Unido y 330.000 dólares por ganarle al Club Nacional, ambos partidos en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Así se dio la clasificación del Tolima

Deportes Tolima, que llegaba segundo con siete puntos, empató sin goles de visita ante Universitario en Lima y se aseguró su boleto a octavos sin depender de ningún otro resultado.

“Quiero darle las gracias a mis compañeros. Hicimos un semestre muy bueno y teníamos que cerrarlo con esa sensación del deber cumplido (...) Somos muy afortunados de estar acá”, dijo el arquero de Tolima, el brasileño Neto Volpi.

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El empate de Universitario le cedió el tercer lugar al Nacional de Montevideo, que como local a la misma hora le ganó 1-0 al líder del grupo, Coquimbo Unido de Chile.

Con un golazo de tiro libre de Maxi Gómez al minuto 6, el tricolor uruguayo hizo su parte y sacó el combo de resultados que lo deja en playoffs de la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que cumplió el objetivo de clasificar a la siguiente ronda. Independiente Medellín estuvo a punto de lograrlo en su visita a Estudiantes, pero perdió al último minuto y le tocó conformarse con ir a Sudamericana.

Millonarios, por su parte, completó el papelón perdiendo en condición de local ante O’Higgins.

“Mi equipo ha tenido el carácter, la valentía y el coraje para que el escenario no lo superara. Cogimos el balón y se lo quitamos por momentos a un excelente equipo como Universitario. Solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores por representar el fútbol que tenemos en la cabeza”, declaró Lucas González, técnico del conjunto pijao.

Este miércoles se decidirá la suerte para otros dos equipos: Santa Fe necesita como mínimo un empate frente a Peñarol en Uruguay, mientras que Junior solo puede aspirar a Sudamericana para el segundo semestre.

América de Cali recibirá el jueves a Macará en el Estadio Pascual Guerrero con opciones matemáticas de terminar como líder del grupo.