Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

La fase de grupos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores llega a su etapa decisiva con clubes colombianos en acción. Millonarios y América de Cali se dan cita en el segundo torneo de la región, mientras que el Deportes Tolima, Santa Fe, Independiente Medellín y Junior Barranquilla lo hacen en la máxima competencia de Conmebol.

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El primero en entrar en acción es Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y con una enorme oportunidad para saldar la gran deuda internacional que carga en su historia. El equipo azul llega a la sexta fecha de la Copa Sudamericana luego de pasar el trago amargo de la Liga y resistir en la Copa Betplay. Enfrenta a O’Higgins en El Campín y depende de sí mismo para seguir con vida.

Millonarios tendrá frente al equipo chileno que pinchó en la fecha anterior ante Boston River en Uruguay. El embajador desea definitivamente saltar en el grupo C y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana o en su defecto ir al playoff. Si pierde en Bogotá, podría quedar eliminado.

Millonarios consiguió un negocio redondo con el FC Lugano de Suiza. Foto: Catalina Olaya

América de Cali es el otro representante de Colombia en la Copa Sudamericana. La historia también le ha castigado en el ámbito internacional con cuatro finales de Copa Libertadores en los 80 y 90 que lo hacen muy reconocido en el continente. El gigante vallecaucano es un invitado de lujo a esta edición y estuvo en el bombo 1 en el sorteo.

Por la sexta fecha del grupo A, América se presenta en el Pascual Guerrero contra Macará de Ambato, en un duelo parejo y que le podría dejar la clasificación directa a los octavos de final en caso de ganar. El club rojo espera meterse directamente, evitar los playoffs y seguir en carrera por este título en el segundo semestre.

Colombianos en la Copa Libertadores

Santa Fe es representante colombiano en la Copa Libertadores y apunta a dar la sorpresa y meterse a octavos de final. El club bogotano suma cinco puntos y está obligado a ganar en Montevideo ante Peñarol para alcanzar las ocho unidades y si Platense cae en Brasil con Corinthians, será segundo en esta zona de competencia. El empate le alcanzará para asegurar la Sudamericana.

Deportes Tolima se complicó y hará de visitante en la sexta fecha de la fase de grupos Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima. Está obligado a ganar, pues una derrota lo podría dejar totalmente eliminado.

Independiente Medellín, por su parte, luego del castigo de la Conmebol, definirá su clasificación a octavos de final ante Estudiantes de La Plata en Argentina. De ganar o empatar, avanzará de ronda, pero si cae, caerá en el playoff de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla es de todos los equipos colombianos que la tiene más complicada. Tendrá que enfrentar a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo y ganar de forma obligatoria, además esperar que Sporting Cristal pierda con Cerro Porteño en Paraguay, para intentar ser tercero y quedarse en la Sudamericana.

Partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín

Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Independiente Medellín

Estadio: Estadio UNO, La Plata, Argentina

Estadio UNO, La Plata, Argentina Fecha: Martes, 26 de mayo

Martes, 26 de mayo Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Canal/TV: ESPN / Disney+

Deportes Tolima

Partido: Universitario (PER) vs. Deportes Tolima

Universitario (PER) vs. Estadio: Monumental, Lima

Monumental, Lima Fecha: Martes, 26 de mayo

Martes, 26 de mayo Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Canal/TV: ESPN 2 / Disney+

Independiente Santa Fe

Partido: Peñarol (URU) vs. Independiente Santa Fe

Peñarol (URU) vs. Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo

Campeón del Siglo, Montevideo Fecha: Miércoles, 27 de mayo

Miércoles, 27 de mayo Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Canal/TV: ESPN / Disney+

Junior de Barranquilla

Partido: Palmeiras (BRA) vs. Junior de Barranquilla

Palmeiras (BRA) vs. Estadio: Allianz Parque, Sao Paulo

Allianz Parque, Sao Paulo Fecha: Jueves, 28 de mayo

Jueves, 28 de mayo Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Canal/TV: ESPN / Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana

Millonarios FC

Partido: Millonarios vs. O’Higgins (CHL)

vs. O’Higgins (CHL) Estadio: El Campín, Bogotá

El Campín, Bogotá Fecha: Martes, 26 de mayo

Martes, 26 de mayo Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Canal/TV: DSports / DGO

América de Cali