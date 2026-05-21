Macará jugó para América de Cali, que aviva sus opciones de ser primero: así va la tabla del grupo A de Sudamericana

Macará de Ambato, una de las sorpresas de la actual edición de la Copa Sudamericana, tiene en vilo al América de Cali. El club ecuatoriano sigue el ritmo de las potencias de su país y se acerca a una clasificación que sería histórica. Por ejemplo, Independiente del Valle y LDU Quito están en los octavos de final de la Copa Libertadores, confirmando los avances de Ecuador en la región.

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El equipo de Ambato, una ciudad ecuatoriana fronteriza con algo más de 20 mil habitantes, sorprende en esta Copa Sudamericana y, tras la quinta fecha de la fase de grupos, logró mantenerse en el primer lugar. No le fue necesario ganar, pues el empate en el estadio Bellavista le es suficiente para llegar al umbral de 9 puntos.

Un pálido 0-0 ante el ya eliminado Alianza Atlético que le sirve al América de Cali, su principal rival por el primer lugar. Pese a mantenerse en lo más alto, todo se definirá en la última fecha, cuando colombianos y ecuatorianos se enfrenten para definir quién pasará de forma directa a los octavos de final.

Macará vs. América de Cali, fecha 1 de la Copa Sudamericana. Foto: X América de Cali

Las probabilidades indicaban que Macará no iba a tener problemas de local contra Alianza Atlético, que pudo sostenerse en defensa y realizar una buena marca zonal, paralizando así el ataque del equipo ecuatoriano. Al final, el club peruano hizo lo imposible y mantuvo el arco en cero.

De esta manera, el América de Cali toma un impulso para evitar el playoff con el tercero de la Copa Libertadores. Con la victoria en el Pascual Guerrero en la última fecha, el equipo rojo será líder del grupo y avanzará directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

América sufrió contra Tigre y se complicó

En el primer partido del grupo A de la fecha 5, los dirigidos por el técnico David González comenzaron perdiendo y la situación se tornaba muy complicada en el Pascual Guerrero.

Tigre se fue adelante en el marcador con un gol de José David Romero. El 1-0 en contra generó un ambiente hostil, más cuando era candidato a la victoria en la previa. El equipo rojo necesitaba ganar para ir asegurando el primer puesto, pero ahora las cosas quedan bastante abiertas, más aún con el empate de Macará, que lo aventaja por una unidad.

Tomás Ángel celebra tras marcar el empate del América de Cali contra Tigre por la Copa Sudamericana. Foto: Raúl Palacios / El País

Al final, América pudo rescatar un punto tras el gol de Tomás Ángel para el 1-1 en el Pascual Guerrero. Una igualdad que sabe a derrota, pues la victoria era el objetivo principal y así encaminar el primer puesto para pasar de forma directa a los octavos de final de la Sudamericana.

Tabla del grupo A Foto: Google

Por la sexta fecha, América esperará en el Pascual a Macará, en partido que se jugará el próximo 28 de mayo desde las 7:30 p. m., hora colombiana.