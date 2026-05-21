Santa Fe, favorecido tras el Peñarol vs. Corinthians: tabla de posiciones en Libertadores

Este jueves, 21 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe respira en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Peñarol y Corinthians empataron 1-1 en Uruguay, por la quinta fecha de la competencia, y el león tiene chances claras tanto de avanzar a octavos, como de obtener un lugar en Sudamericana.

Santa Fe revive en Copa Libertadores con otro gol de Rodallega: se mueve la tabla y mira los octavos

Tabla de posiciones - grupo E de Copa Libertadores

Corinthians es líder de la zona con 11 puntos y ya tiene asegurada su clasificación como líder a a octavos de final. Segundo es Platense con siete, Santa Fe asoma tercero con cinco, y último es Peñarol que apenas tiene tres.

De momento, Corinthians y Platense estarían clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores, Santa Fe entraría en playoffs de Copa Sudamericana, mientras que Peñarol sería la gran sorpresa por su eliminación. Sin embargo, falta una fecha por jugar.

Se viene un cierre de grupo bastante emocionante, con dos equipos (Platense y Santa Fe) peleando por el segundo puesto de la zona. A Peñarol solo le resta luchar por la casilla que le da clasificación a Sudamericana.

La última jornada de la fase de grupos (E) de la Copa Libertadores se jugará de la siguiente manera:

Miércoles, 27 de mayo de 2026: Corinthians vs. Platense - 7:30 p.m.*

Miércoles, 27 de mayo de 2026: Peñarol vs. Santa Fe - 7:30 p.m.*

Independiente Santa Fe aún tiene chances de clasificar en Copa Libertadores. Foto: AFP

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.

Esto debe pasar para que Santa Fe clasifique a octavos de final de Libertadores

Santa Fe deberá ganarle a Peñarol, en Uruguay, y esperar a que Platense pierda contra Corinthians en Brasil. Así, clasificaría a octavos de final como segundo.

Esto debe pasar para que Santa Fe clasifique a playoffs de Copa Sudamericana