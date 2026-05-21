Fórmula 1 GP de Canadá 2026: horarios y canal para ver una nueva carrera del campeonato mundial

El prodigio italiano Kimi Antonelli llegará este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá bajo la presión de su compañero británico en Mercedes, George Russell, y de los McLaren del campeón del mundo Lando Norris y de Oscar Piastri.

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Aunque el piloto de 19 años ha ganado tres carreras seguidas (China, Japón y Miami) y Russell la primera de la temporada en Australia, el panorama para los Mercedes ahora parece menos ultrafavorable.

George Russell cruzando la meta del Gran Premio de Canadá en la edición 2025. Foto: Getty Images via AFP

McLaren, doble campeona del mundo de constructores en 2024 y 2025, puso fin a principios de mayo en Miami a la invencibilidad de la escudería alemana con un doblete en la carrera esprint, seguido el domingo por la segunda y tercera posiciones en el Gran Premio.

“Nuestros rivales dieron un paso adelante en Miami y tenemos que responder”, advirtió el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que llevará a Montreal “las primeras evoluciones del año” en el chasis y la aerodinámica de sus monoplazas de altísimo rendimiento.

Pero el expiloto y empresario austríaco avisó en un comunicado que “el rendimiento solo lo es de verdad cuando se confirma en pista.

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Sus bólidos tendrán la oportunidad de probar sus avances en la minicarrera de una hora del sábado y en el Gran Premio del domingo, de 70 vueltas de 4,361 km cada una, en el circuito Gilles-Villeneuve.

La pista es muy apreciada por los pilotos debido a sus rectas, sus chicanas y sus curvas cerradas. La infraestructura fue construida hace medio siglo en una isla artificial de la ciudad más grande de Quebec.

La lluvia fue protagonista en las anteriores ediciones. Foto: Getty Images

Con 100 puntos, Antonelli lidera la clasificación del campeonato mundial de pilotos, con 20 unidades de ventaja sobre su ambicioso y experimentado compañero de equipo, George Russell.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Canadá

Viernes 21 de mayo

Práctica #1

11:25 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (carrera sprint)

03:25 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 22 de mayo

Carrera sprint

11:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 23 de mayo

Carrera

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.