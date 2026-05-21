Ella es la mamá del hijo de Alejandro Estrada: así es la vida de la exitosa abogada en Francia

La reciente etapa final de La casa de los famosos Colombia trajo consigo momentos de alta carga emotiva para sus participantes. Uno de los acontecimientos que más resonancia tuvo entre la audiencia fue el ingreso de Tomás Estrada al programa, con el propósito de brindar apoyo a su padre, el actor y empresario Alejandro Estrada. Este encuentro en pantalla despertó de inmediato el interés de los televidentes y usuarios de redes sociales por conocer más detalles sobre el entorno familiar del participante y, en particular, sobre la identidad de la madre de su único hijo.

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A lo largo de su trayectoria pública, las relaciones sentimentales de Alejandro Estrada han estado bajo el foco de los medios de comunicación, siendo su matrimonio de varios años con la actriz Nataly Umaña una de las más mediáticas. Sin embargo, tras la separación de la pareja en el marco de la primera temporada del mismo reality, muchos seguidores desconocían que el actor ya era padre de un joven mayor de edad, nacido mucho antes de dicho vínculo matrimonial.

La madre de Tomás se llama Laura y, a diferencia de la exposición pública que caracteriza la carrera del padre de su hijo, ha optado por mantener un perfil estrictamente reservado y profesional. De acuerdo con declaraciones previas brindadas por el propio Alejandro Estrada en diversos espacios de entrevista, Laura cursó estudios simultáneos de Derecho y Antropología en la Universidad de los Andes en Bogotá. Esta sólida formación académica le permitió orientar su carrera hacia el ámbito intelectual y el sector corporativo internacional.

Con una experiencia laboral que supera los 15 años, la trayectoria de Laura se ha consolidado principalmente en industrias de alta exigencia como la minería, el petróleo y el gas. En estos sectores se desempeña en áreas de negociación estratégica, gestión de contratos y comunicación corporativa global. Debido a las exigencias operativas de las firmas internacionales con las que colabora, ejerce sus funciones manejando con fluidez tres idiomas en su entorno laboral cotidiano.

Actualmente, el núcleo familiar de Laura y su hijo se encuentra radicado en Marsella, ciudad portuaria del sur de Francia. Tomás Estrada se trasladó a territorio europeo hace algunos años con el objetivo de culminar sus estudios de educación secundaria. Una vez finalizada la etapa escolar, el joven tomó la decisión de permanecer en el país europeo para iniciar su educación en la universidad.

A pesar de haber crecido en un entorno multicultural que le ha permitido el dominio de cuatro idiomas, Tomás ha seguido el ejemplo de discreción de su madre, manteniéndose distante de la televisión y de la exposición masiva en televisión y redes.

El vínculo entre Alejandro Estrada y la madre de su hijo comenzó durante sus respectivos periodos universitarios en Colombia. Fue en esa etapa juvenil cuando nació Tomás. Aunque la relación sentimental como pareja llegó a su fin años después, varios reportes y los testimonios del actor coinciden en que ambos lograron establecer una relación de amistad madura, basada en el respeto y enfocada en el bienestar de su hijo.

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“A pesar de la distancia geográfica que separa a Colombia de Europa, los canales de comunicación entre padre e hijo se mantienen activos diariamente a través de herramientas virtuales”, según ha explicado el actor en entrevistas sobre su vida familiar.

Asimismo, durante las temporadas de vacaciones académicas en Europa, Tomás viaja de manera periódica al territorio colombiano para compartir con su padre y el resto de la familia paterna, lo que consolida un esquema de crianza compartida que se mantiene estable pese a los compromisos profesionales de ambas partes.