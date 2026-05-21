Crece la posibilidad de un Millonarios vs. Santa Fe en Copa Sudamericana: la combinación aviva a las hinchadas

A falta de una fecha para finalizar la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, los hinchas de Millonarios y Santa Fe hacen cuentas y simulan una posible clasificación y así seguir con vida en el torneo internacional. Es que la más reciente semana les dejó buenos resultados y resurgen desde el fondo cuando parecían liquidados y sin opciones.

Por ejemplo, el equipo azul revivió de forma magistral en la Copa Sudamericana tras su visita al mítico Morumbí para enfrentar al Sao Paulo, mientras que el León ganó en El Campín y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores. La sexta y última fecha definirá el futuro de ambos clubes bogotanos.

Santa Fe tuvo una ventaja de 2-0 ante Platense y finalizó 2-1, sumando tres puntos que lo catapultan en el grupo E y dejan todo abierto para la última jornada. Mientras que Millonarios empató en Brasil y perdió la opción de irse adelante en el marcador tras un fallo de penalti del argentino Rodrigo Contreras.

Santa Fe y Millonarios. Foto: Izq: Colprensa - Sebastián Castro / Der: Colprensa - Cristian Bayona

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo en la Copa Libertadores avanzarán a octavos de final y el tercero irá a un playoff con el segundo de la Copa Sudamericana, ya que el líder de esta competencia avanzará directamente a la siguiente ronda. En estos momentos, a falta de una fecha para conocer los clasificados, Millonarios es segundo en la Sudamericana y Santa Fe es tercero en la Libertadores.

Posible Millonarios vs. Santa Fe en Copa Sudamericana

Según los criterios de la Conmebol, los repechajes en la Copa Sudamericana se organizan desde el primer mejor tercero de la Copa Libertadores hasta el peor, que son los que comienzan de local las llaves (ida).

Por otra parte, los segundos en la Copa Sudamericana se ubican de forma inversa, es decir, desde el octavo hasta el mejor. En esa conformación de llaves se estarían encontrando Millonarios y Santa Fe.

El equipo azul, hasta el momento, es el tercer mejor segundo de la Copa Sudamericana, lo que lo empalma directamente con el sexto mejor tercero de la Libertadores, que en este caso es Santa Fe, en una serie que tentativamente comenzaría el León en El Campín como local y cerraría el conjunto embajador (vuelta).

Reglamento de la Conmebol. Foto: Conmebol

Por ejemplo, América de Cali es el cuarto mejor segundo en la Copa Sudamericana, lo que automáticamente lo empareja con el quinto mejor tercero de la Libertadores, que es Universitario de Lima. Todo esto podría ser oficial finalizada la sexta fecha, a finales de mayo.

Se volverían a encontrar ocho años después

Si el cruce se da, Millonarios y Santa Fe se volverían a encontrar ocho años después en torneos Conmebol. La última vez que se enfrentaron ocurrió en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2018, cuando el equipo rojo eliminó al azul en la tanda de penales y alcanzó las semifinales de esa edición.