Millonarios provoca un ‘terremoto’ en São Paulo: escándalo, renuncia y comunicado oficial

El empate de Millonarios contra São Paulo en el Estadio Morumbí no fue en vano. El conjunto embajador terminó la fecha 5 en la segunda posición del grupo C y todavía tiene posibilidades de clasificar directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Y es que el resultado contra Millonarios fue un balde de agua fría en el camerino de São Paulo. De hecho, este jueves confirmaron la primera renuncia producto de ese compromiso que terminó 1-1 con los goles de Luciano y Jorge Cabezas Hurtado.

"São Paulo FC comunica la rescisión contractual con el defensor Dória. El jugador, que inició su segunda etapa a principios de esta temporada, tenía vínculo con el Tricolor hasta el final de 2027″, informaron a través de un comunicado oficial.

Dória desvió la pelota para el empate de Millonarios y cometió el penal sobre Alex Castro que casi les cuesta la derrota, pues Rodrigo Contreras mandó el cobro a las nubes sobre el minuto 87 de partido.

Escándalo en São Paulo

El defensor central fue foco de críticas en la prensa deportiva y las redes sociales, situación que habría provocado su decisión radical de dar un paso al costado.

“En la reincorporación del plantel tras el duelo contra el Millonarios-COL, en la tarde del miércoles (20), en el SuperCT, el defensor se acercó a la Dirección de Fútbol y solicitó su desvinculación del club motivada por cuestiones personales”, relata el comunicado de São Paulo.

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La dirigencia trató de convencerlo para que se quedara, sin embargo, Dória se mantuvo firme en su deseo de rescindir el contrato. Después de varias reuniones en el seno de la institución, optaron por cumplir su voluntad y entregarle la carta de salida.

“El club y los representantes del jugador alinearon la rescisión contractual, con el atleta renunciando a todos los valores relativos a su contrato. São Paulo FC agradece al jugador por la dedicación demostrada durante su segunda etapa y refuerza su apoyo y solidaridad en este momento”, sentencia el comunicado.

Sao Paulo agradece el apoyo de su hinchada en el partido contra Millonarios. Foto: Getty Images

Lo cierto es que el partido se desarrolló en un clima hostil para el conjunto local. En la transmisión oficial quedó evidencia de las tribunas vacías y la reacción de los pocos hinchas que fueron cada vez que se entregaba mal una pelota.

Dorival Junior, experimentado técnico brasileño, estaba haciendo su debut y después del empate pidió prudencia a la afición para salir del bache de resultados que atraviesan en la actualidad.