Video | Convocado de Brasil se desplomó tras escuchar su nombre en la lista para el Mundial

Weverton, arquero titular de Gremio, fue uno de los nombres incluidos por Carlo Ancelotti en la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026. Aunque apunta a ser la tercera opción detrás de Alisson y Ederson, su reacción generó miles de comentarios en redes sociales.

Y es que el experimentado portero estaba acompañado por familia y amigos al momento de conocer la convocatoria, pero no pudo contener la emoción.

Luego de soltar un grito en la sala de su casa, Weverton se desplomó en el sofá y duró unos segundos sin moverse mientras sus acompañantes seguían celebrando.

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Afortunadamente la situación no pasó a mayores y el futbolista recuperó el conocimiento minutos después. De hecho, bromeó en redes sociales con lo sucedido tras escuchar su nombre entre los convocados a la Copa del Mundo.

“De la cámara de mi casa para ustedes.. disfruta con moderación, porque este video tiene muchas capas”, escribió Weverton en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy quiero agradecerle a Dios porque el chico que nació en Acre va a competir en otra Copa del Mundo. De verdad, ni mis ojos, ni mis oídos, ni mi mente podrían haber imaginado lo que Dios tiene preparado”, dijo al respecto de la citación.

Este es el segundo Mundial de Weverton en su carrera profesional, pues ya había asistido en el año 2022 también como suplente. En esa oportunidad disfrutó de algunos minutos en el tercer partido de la fase de grupos contra Corea del Sur (4-1).

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Ancelotti le dio la confianza

Su presencia en el Mundial 2026 estaba en duda por otros arqueros que fueron considerados en la prelista de Ancelotti, sin embargo, la experiencia y su rendimiento actual se sobrepusieron en la lucha por el cupo.

Ancelotti le depositó la confianza y lo espera en los próximos días para iniciar entrenamientos acompañado de Neymar, Vinícius, Raphinha y las demás estrellas de la verdeamarela.

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, explica por qué decidió tener en cuenta a Neymar para jugar el Mundial, lo ve muy bien física y deportivamente. (Foto Mauro PIMENTEL / AFP) Foto: AFP

Esta es la convocatoria completa de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).