Álvaro Uribe habló de su matrimonio con Lina Moreno y destapó detalle: “Se renuevan o se marchitan”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de los mandatarios más comentados de la historia de Colombia, debido a sus dos periodos en el poder ejecutivo y a décadas en la política colombiana y como funcionario público.

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Recientemente, fue foco de miradas por un diálogo con Vanessa de la Torre, en el cual conversaron sobre diferentes temas personales y profesionales. El también empresario no dudó en abrir su corazón, refiriéndose a su relación con Lina Moreno de Uribe.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el exmandatario conversó con la periodista y se refirió a su vida amorosa, detallando cuál era la que consideraba la clave para mantener un matrimonio por muchos años.

Vanessa de la Torre indagó cómo hacía la esposa para “lidiar” con él, a lo que su respuesta fue jocosa, ya que dijo que se consideraba un hombre callejero y de distintos espacios, por lo que prefería que le preguntara a ella.

“Yo no sé, pregúntele. Yo creo que de pronto yo he sido un agitador callejero, he vivido tanto tiempo de mi vida en la calle o en los campos trabajando”, comentó.

Al preguntarle acerca de cuánto tiempo llevaban juntos, Álvaro Uribe, que atravesó un incómodo momento hace poco, comentó que casi 50 años, con trabajo constante para mantener el amor.

El dirigente puntualizó que es romántico y un hombre de poemas, pese a que su esposa lo reprochaba por “usar” los mismos encantos del inicio.

“Llevamos 47 años, yo le doy gracias a Dios, le trabajo constantemente. Aquellas rositas que tú tienes ahí hay que echarles agüita; claro, acuérdate de que los prodigios rosales o se renuevan o se marchitan cada día”, afirmó, soltando algunas risas.

Álvaro Uribe afirmó que estas dinámicas con su pareja se mantenían, trabajando en que todo funcionara a lo largo de los años, pues ahora se le olvidaban los poemas por memorizar códigos penales para defenderse.