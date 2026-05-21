No para el enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Iván Cepeda por la llegada de simpatizantes del Gobierno nacional a las inmediaciones de la vivienda del exmandatario.

El exjefe de Estado le dedicó un nuevo mensaje al candidato después de que un grupo de seguidores del Pacto Histórico, alentados por el congresista electo Hernán Muriel, pintaran un mural contra los falsos positivos en Llanogrande, Antioquia, a 300 metros de su casa.

Paloma Valencia señaló a supuesto responsable de intimidación a Álvaro Uribe: “Es una toma que venía organizada por Iván Cepeda”

“Cínico Cepeda, llama acto cultural el desembarco que promovió de personas en tres buses, con rabia, odio y puñaleta, para agredirme, amenazarme y calumniarme, en frente de mi casa. Es un bandido solapado”, expresó Uribe.

Cepeda acusa a Uribe de agredir al Pacto Histórico y a la Alianza por la Vida (la coalición que está conformando) en Antioquia y calificó los hechos como una “respuesta desesperada” del uribismo.

Él es el congresista electo del Pacto Histórico que lideró las protestas con pintura cerca de la vivienda de Álvaro Uribe

“Ayer en forma amenazante respondió a un acto cultural de los jóvenes y las víctimas la pintura de un mural en la vía que conduce a una de sus numerosas haciendas”, expresó el candidato.

Sin embargo, el expresidente aseguró que un integrante de su esquema de seguridad fue víctima de un ataque que le dejó con heridas superficiales tras la toma con pinturas que se vivió cerca de su residencia.