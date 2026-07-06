Más de 2.000 constitucionalistas de todo el mundo se darán cita en la Universidad Externado esta semana

Una de las reuniones de análisis del derecho más importantes del mundo tendrá sede esta semana en Bogotá. Se trata del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se desarrollará en la Universidad Externado y que se realizará del 6 al 10 de julio.

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Se espera que asistan más de 2.000 abogados interesados en esta rama del derecho, de los cuales más de 700 son extranjeros.

El encuentro coincide con dos celebraciones muy importantes: los 35 años de la firma de la Constitución Política de 1991 y los 140 años de fundación de la Universidad Externado de Colombia.

Del 6 al 10 de julio, nuestra @UExternado las(os) invita a participar en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional WCCL 2026. ⚖️🍃 Conoce la programación 👉 https://t.co/tsAGbnYzjq



Este encuentro académico pondrá en el centro del debate temas como el constitucionalismo… pic.twitter.com/4qkFwjKzdw — U.Externado (@UExternado) July 3, 2026

El rector del Externado, Hernando Parra Nieto, asegura que se trata el evento más importante del mundo en materia de derechos constitucionales. “La temática central será el constitucionalismo sostenible en medio de un mundo cambiante”, asegura.

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“Será un escenario de alta discusión académica que pondrá en el centro del debate los desafíos que enfrenta la democracia en el ambito constitucional”, concluye.