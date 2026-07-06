Gustavo Petro reacciona tras anuncios sobre el empalme y la crisis fiscal: “Estupidez de la estupideces”

“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia. Están asustados como el conductor de un carro que lleva un muerto en el baúl y la Policía lo para. Por eso, tanto nerviosismo y tantos ataques”, dijo en su mensaje a los colombianos este domingo Abelardo De La Espriella.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella, le revela sus planes a SEMANA

El presidente electo aseguró que se han encontrado con múltiples focos de corrupción en el proceso de empalme que adelantan con el gobierno saliente de Gustavo Petro y anunció que interpondrá acciones penales, disciplinarias y fiscales.

También habló de la crisis fiscal que cree que recibirá y cuyas cifras pueden ser mucho peor que las que el Gobierno Petro ha entregado.

En los últimos días, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que una de las primeras medidas que se tomará el 7 de Agosto es congelar el gasto público. Así lo explicó en entrevista con SEMANA, publicada en su más reciente portada.

“Estupidez de la estupideces: un recorte de 60 billones de pesos no solo deja sin educación y salud al pueblo colombiano sino por su efecto recesivo en el mercado llevaría al suicidio a la economía nacional hoy pujante como nunca. Empresarios algo cegatones que no ven que ese modelo en Argentina quiebra 30.000 empresas por año cuando en Colombia creamos 50.000 empresas por año”, dijo.