Editorial responde a polémica por libros del contralor electo

Luego de que se advirtiera que el contralor de la República electo, Jorge Eliécer Laverde, habría emitido dos libros exprés para posicionarse en la carrera por el ente de control fiscal, la editorial Instituto Latinoamericano de Altos Estudios sentó su posición.

La empresa confirmó que publicó los dos archivos (de descarga gratuita) titulados Inteligencia artificial aplicada al control fiscal y El control fiscal desde el Congreso de la República con estricto cumplimiento de los estándares y las normas editoriales que se aplican a todos los archivos.

Jorge Laverde propone a la Procuraduría y a la Fiscalía un trabajo articulado para investigar denuncias de ‘El libro de la verdad’

“Cumplieron todos los requisitos legales en cuanto a procesos y tiempos establecidos, cosa que fue certificada a solicitud del autor, con detalle de fechas y pasos desde la presentación del original hasta la publicación en línea de las obras”, dijo la editorial.