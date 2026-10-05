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En video: Árbol cayó sobre un vehículo en Bogotá en medio de fuerte aguacero y granizada

La Secretaría de Movilidad reportó este hecho que afectó la movilidad en este sector de Bogotá.

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Redacción Vehículos
5 de octubre de 2026 a las 4:50 p. m.
Un árbol caído sobre un vehículo particular en Bogotá.
Un árbol caído sobre un vehículo particular en Bogotá. Foto: X/@BogotaTransito

En medio del fuerte aguacero y granizada que enmarcó la tarde de este lunes en Bogotá, la Secretaría de Movilidad reportó un árbol caído sobre un vehículo particular en la localidad de Engativá, específicamente sobre la Av. Rojas con calle 49.

El incidente causó afectación en la movilidad, que quedó retenida; por el momento, las autoridades no han reportado heridos o pérdidas humanas.

Por su parte, la unidad de bomberos y los agentes de tránsito ya atendieron la emergencia y trabajan para el retorno a la normalidad.

*En desarrollo...