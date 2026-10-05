En medio del fuerte aguacero y granizada que enmarcó la tarde de este lunes en Bogotá, la Secretaría de Movilidad reportó un árbol caído sobre un vehículo particular en la localidad de Engativá, específicamente sobre la Av. Rojas con calle 49.

4:19 p.m ⚠️Se presenta caída de árbol, afectando vehículo particular, en la localidad de Engativá, sobre la Av Rojas con calle 49. 👮‍♂️Unidad de @TransitoPolicia y @BomberosBogota en el punto. https://t.co/tO4Gfzatjn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 5, 2026

El incidente causó afectación en la movilidad, que quedó retenida; por el momento, las autoridades no han reportado heridos o pérdidas humanas.

Por su parte, la unidad de bomberos y los agentes de tránsito ya atendieron la emergencia y trabajan para el retorno a la normalidad.

*En desarrollo...