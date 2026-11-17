La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informa que en la mañana de este martes 17 de noviembre se presenta un plantón por parte de manifestantes que afecta la movilidad en la Av. Caracas con calle 56 sur, hacia el norte.

Debido a la presencia de esta protesta, los servicios de TransMilenio que operan por el sector han mantenido múltiples retrasos por más de 2 horas. Las entidades correspondientes recomiendan a los usuarios tomar como vía alterna la Av. Boyacá para retomar sus recorridos.

*Noticia en desarrollo…